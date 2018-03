Cierra Ateneu Alcari

Ateneu Alcari, una entidad no lucrativa que trabaja en Mallorca, desde 1989, por la inclusión sociolaboral de mujeres y jóvenes y por el desarrollo socioeducativo de niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, con más de 3.000 usuarios anuales, cierra sus puertas.

Desde la Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN-Illes Balears manifiestan la gran pérdida que supondrá para toda nuestra sociedad, las personas usuarias, los profesionales y la propia administración que una entidad tan importante y que tan buen trabajo ha hecho con los colectivos vulnerables, no pueda continuar ofreciendo sus servicios.

En este sentido EAPN-Illes Balears, lamenta profundamente la poca sensibilidad de las administraciones públicas hacia el papel desempeñado por entidades sociales que, como Ateneu Alcari, llevan numerosos años trabajando de manera muy rigurosa y poniendo siempre como prioritarias las necesidades de las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad. Al contrario, denuncia la Xarxa, “estamos viendo cómo, cada vez más, la administración ofrece pliegos de condiciones de servicios con el mínimo coste posible a costa de la calidad, obligando a prestar unos servicios con cada vez menos recursos, y competir con empresas con ánimo de lucro que anteponen el beneficio económico a la calidad de la actividad; empresas que difícilmente pueden presentar la experiencia y los reconocimientos que aportamos las organizaciones y entidades del Tercer Sector”.

Desde EAPN creen que la responsabilidad social de las administraciones y de las entidades prestadoras de servicios va más allá de la simple respuesta a las necesidades puntuales. Consideran que los proyectos de inclusión social deben contar con el compromiso social de la administración y de la ciudadanía: “sin proyectos rigurosos basados ​​en cláusulas sociales este reto no tiene ningún sentido. Rebajando costes indiscriminadamente rebajamos derechos sociales y aumentamos los costes que se derivarán en un futuro. Sin calidad técnica y bajo parámetros exclusivamente económicos, no sólo peligra la eficacia sino también la eficiencia”. Y aseguran que por muy barato que sea un servicio, éste será ineficiente si no contempla prioritariamente indicadores de calidad técnica que avalen las actuaciones previstas, desde la perspectiva de reducción de riesgos sociales y la inversión (segura) en capital social para el futuro a medio y largo plazo.

Finalmente, desde la Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN-Illes Balears agradecen a Ateneu Alcari el trabajo realizado durante estos 25 años en pro de los colectivos más vulnerables de nuestra isla, las personas en situación de pobreza y / o exclusión social, así como la colaboración mantenida con el resto de entidades no lucrativas y la apuesta por el trabajo en red.