Cultura china y pregón infantil en el Sant Sebastià 2017

Las fiestas de Sant Sebastià 2017 de Palma, con un presupuesto de 412.723 euros, incorporan este año como novedades un encuentro intercultural chino y un pregón infantil antes del pregón a cargo del grupo Cap Pela este viernes.

El programa de fiestas de Sant Sebastià ha sido presentado este miércoles por el alcalde, José Hila, junto con la concejal de Participación Ciudadana y Coordinación Territorial, Eva Frade, el concejal de Cultura, Llorenç Carrió, y diferentes representantes de las empresas que colaboran patrocinando actos de las fiestas.

Desde este martes se distribuirán un total de 50.000 ejemplares de este programa y 1.000 carteles.

Frade ha explicado que la programación de este San Sebastián es “muy completa” y que “consolida” aspectos modificados o creados el año pasado. Además, intenta ampliar actividades, abrir las puertas del centro y acercarse otras zonas de Palma “porque Palma no es sólo el centro sino también los barrios”, ha dicho.

El alcalde, José Hila, ha vaticinado que este Sant Sebastià, como el del año pasado y como las fiestas de Navidad será “un éxito de participación”.

Desde este viernes, día en que se da inicio a las fiestas con el pregón a cargo del grupo Cap Pela a las 20.30 horas en la plaza Mayor y hasta el próximo domingo 22 de enero se han programado 76 actividades dirigidas a todos los públicos.

Como novedad, antes del pregón la plaza Mayor acogerá un pregón infantil “para calentar motores”, dirigido a las familias bajo el título ‘El pregó de en Tianet y na Tianeta’ a cargo de la compañía de teatro Teresetes del Paradís.

Esta actividad contará con la participación de la Escola de Música i Danses de Mallorca y, como es tradicional, con los Gegants i Capgrossos de la Sala y l’escola de Ball l’Assumpció.

ENCUENTRO INTERCULTURAL CHINO

Por otra parte, el espacio intercultural ‘Veïns i veïnes d’aquí i d’allà’, que el año pasado se dedicó a la cultura gitana, está dedicado este año a la cultura china.

Para ello, se ha programado conjuntamente con la entidad Achinib (Asociación China en Baleares) un espectáculo visual que intercalará elementos de la cultura china y de la cultura de Palma.

Uno de los puntos álgidos de este encuentro intercultural tendrá lugar a las 18.10 horas en la plaza Mayor, cuando se encuentren en pasacalles el Drac de na Coca, los Gegants y los xeremiers con un dragón y un león chinos.

CONCIERTOS PARA MÚSICOS NO PROFESIONALES

Se mantienen este año los conciertos para músicos no profesionales OFF Sant Sebastià que tendrá lugar este domingo a las 20.00 horas en la plaza Mayor y que, a diferencia del año pasado es una muestra y no un concurso.

El acto estará presentado por ‘Hortera i Cassette’ y actuarán como invitados los finalistas del Certamen Art Jove de música ‘Da Souza’: Ceremoney, Lida and George, Cactus, Lava Fizz y El Día eléctrico.

También actuará el grupo ganador del certamen Art Jove, Satvatge Cor, durante la Revetla en la plaza Joan Carles I.

CORREFOC

Por otra parte, el correfoc cambiará este año el punto de salida y partirá desde el puente de Sa Riera con Jaume III, desde donde las bestias de fuego desfilarán hacia la plaza Joan Carles I.

Tendrá lugar el sábado 21 de enero a las 22.00 horas. El baile de bèsties de foc, en la plaza Joan Carles I, contará con 250 dimonis y personal de apoyo de las ‘colles’ (24 más que en la anterior edición), acompañados de siete batucadas con 200 tambores: en total, más de 450 participantes.

Las ‘colles’ participantes son Dimonis de Son Sardina Enfocats, Realment Cremats, Kinfumfa, Rondalla de Bellver Trafoc, Ratapinyada Endimoniats, Sonats y Traebucats; mientras que para las bèsties de foc participan la Associació de Veïns de Sant Jordi, con el Drac de Sant Jordi, y la Colla municipal del Drac de na Coca.

Se quemarán 199,66 kg de materia pirotécnica reglamentada, mayormente carretillas, fuentes y bengalas.

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Con motivo de las obras en el ParC de Ses Estacions, este año las actividades de Sant Sebastià Petit, que tendrán lugar el próximo domingo 22 de enero, se celebrarán en el Parque de Sa Riera, para potenciar espacios más allá del centro.

El día infantil y juvenil tendrá lugar de 10.00 a 14.00 horas, contará con actuaciones musicales, de circo, marionetas, magia, talleres, y animación en general, además de una muestra de coleccionismo.

CULTURA

El programa de San Sebastián incluye una serie de actividades musicales, teatrales y de cultura participativa programadas por el área de Cultura del Ayuntamiento de Palma.

Este viernes, en la Basílica de Sant Francesc, a las 20.00 horas, tendrá lugar el Concierto homenaje al músico y fundador del Conservatorio Jaume Roig, con motivo del 25 aniversario de su muerte.

Al día siguiente, el sábado, el Teatre Mar i Terra acogerá a las 20.00 horas el ‘Concert de Belda & Sanjosex revisant el cançoner oral Cantut’, mientras que en el Teatre Xesc Forteza el domingo, a las 18.00 horas, Academia 1830 presenta el concierto ‘Les simfonies Sturm und Drang amb Pierre Reach’ y en la Plaça Santa Pagesa tendrá lugar el Ball de mostra, ballada i cavellers cotoners de l’Escola de Música i Danses de Mallorca.

Otras citas culturales son: el 22 de enero, en Sant Felip Neri a las 18.00 horas, velada lírica con Maria Planas, Antoni Lliteras y Alejandro Calafat; ciclo de proyecciones ‘Retrospektiva’, en el Teatre Catalina Valls (15, 22 y 29 de enero a las 18.00 horas); el 22 de enero a las 11.00 horas a ses Voltes, Trobada de cinc bandes de música de la ciutat; y el 27 de enero, en el Teatre Xesc Forteza a las 21.00 horas, El somni produccions presenta ‘Un tramvia anomenat desig’.

PRESUPUESTO

El presupuesto para las fiestas es de 412.723 euros, la mayor parte destinados a la Revetla y otros conciertos, escenarios e infraestructuras y servicios higiénicos, de vigilancia, asistencia sanitaria y seguros.