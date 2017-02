“Manchester frente al mar” abre la semana cinematográfica

Hasta la fecha, todo aquel privilegiado que ha podido ver en festivales Manchester frente al mar, se ha rendido a sus pies. Hoy, por fin, se estrena este film con guión y dirección de Kenneth Lonergan.

La historia nos sitúa en Manchester, donde un hombre vuelve a su hogar para hacerse cargo de su sobrino en plena adolescencia, ya que su padre ha muerto. Allí también se enfrentará al encuentro con su ex esposa, a la que dejó tras un pasado trágico.

Michelle Williams y Casey Affleck dan vida a la pareja. Sus interpretaciones están causando sensación entre el público y han cosechado muchas nominaciones en todo tipo de festivales.

Cambio total de tercio con la última secuela de Resident Evil. Para los amantes de esta saga, hoy llega a las pantallas Resident Evil: Capítulo final. Mila Jovovich se vuelve a meter en el papel de la heroína y superviviente Alice Abernathy para salvar a la raza humana de los muertos vivientes ¿Lo conseguirá definitivamente o perecerá en el intento? Habrá que descubrirlo en la película que pone fin a la aventura.

También en el terreno futurista y catastrofista irrumpe hoy en las pantallas Melanie. The girl with all the gifts. Un thriller en el que la humanidad ha sido contagiada por una enfermedad que transforma a las personas en carnívoras. Sin embargo, hay niños que parecen inmunes a ella. Uno de estos pequeños es Melanie, que tendrá en sus manos el futuro de la raza humana. Cuenta con la interpretación estelar de Glenn Close.