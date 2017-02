El conjunto ‘bermellón’ vuelve a colocarse en posiciones de descenso, tras perder 2-1 contra el Oviedo. En un partido que ha comenzado cuesta arriba para los de Olaizola. Y es que, en el siete de la primera parte, los de Fernando Hierro abrían el marcador.

Un gol tempranero que llegaba cuando los mallorquinistas peor lo estaban pasando. Pero, los de Olaizola no se han rendido y en el 39 conseguían el empate. Un empate que llegaba con el gol de Raíllo. Y, que ha servido para poner las pilas al equipo, que no ha dejado de intentarlo. Eso sí, no con demasiada fortuna.

La que tampoco han tenido en defensa, pues los dos goles han llegado por errores en esta zona de juego.

De hecho, el partido disputado en el Carlos Tartiere ha estado marcado por las pérdidas de balón y la falta de ocasiones claras por parte de ambos equipos.

Sin embargo, la balanza finalmente se ha decantado hacía el lado de los del conjunto ‘carbayón’. Una victoria para los de casa, gracias al gol que ha marcado Costas en el minuto 71 de la segunda mitad.

DEBUT DE ‘ANGELIÑO’

Por otro lado, el del Carlos Tartiere ha sido el partido en el que uno de los recién llegados al Real Mallorca ha debutado. Concretamente, hablamos de ‘Angeliño’.

El extremo ha jugado a penas 20 minutos, pero han servido para ver sus primeros pasos con el equipo. De hecho, ha sido en los últimos minutos cuando los de Olaizola más han asediado el área rival.