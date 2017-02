La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha pedido disculpas y paciencia por “la parte” que le toca aunque ha recalcado que esta situación, en la que tras haber pasado 14 días se sigue sin tener nuevo presidente del Parlament “la tienen que arreglar todos los grupos parlamentarios” aunque espera que se resuelva la semana que viene.

Armengol ha asegurado que el miércoles pasado salió “triste” del pleno por “el espectáculo que se vivió y que no se merecen los ciudadanos de las islas” y ha señalado que “todos deberían hacer una reflexión”.

Esta valoración la ha realizado después de que el portavoz del PI-Proposta per les Illes, Jaume Font,se interesara por conocer la opinión de Armengol al hecho de que todavía no haya un nuevo presidente de la Cámara balear.

La presidenta del Govern ha explicado que “ninguno de los partidos firmantes del Pacte quería que sucediera todo lo que ha sucedido” pero “hubo una situación interna de Podemos con dos disputadas, una de ellas la presidenta del Parlament, que se está intentando solucionar”.