Por problemas de agenda se ha desconvocado la reunión prevista esta mañana entre los 21 trabajadores de Cobra y la directora general de Trabajo, Economía Social y Salud Laboral, Isabel Castro, para explicarles su problemática.

Ha quedado pospuesta para este jueves, 9 de febrero de 2017, a las 11.30 horas, según explica el secretario general de la Federación de Industria de CCOO, Daniel Cámara.

Cobra llevaba a cabo trabajos de baja tensión con compañías de telefonía y de suministro eléctrico, entre otras. El pasado 31 de enero finalizaba su concesión, pero los trabajadores fueron informados el viernes de su cambio de empresa, a la que debían incorporarse al lunes siguiente. Todo acordado con los sindicatos (CCOO, UGT y USO) conforme al Convenio del Metal.

“Cuando llegamos a la nueva empresa, Spark Ibérica, nos dicen que no, que no estamos incluidos en el lote de la subrogación. Hay 21 personas con una media de antigüedad en la empresa que oscila entre los 20 y los 25 años. No son 21 personas, son 21 familias que están en un limbo laboral, porque no hay empresa a la que volver ni empresa a la que ir, pero como no estamos despedidos, tampoco tenemos derecho a paro ni prestaciones”, explica Cámara.

Los hechos se remontan a finales del año pasado, cuando Cobra perdió el concurso para el mantenimiento de líneas de baja tensión que hasta entonces gestionaba. Así, este domingo, 5 de febrero, Cobra les dio de baja y les remitió a que este lunes se dirigiesen a Spark Ibérica, empresa ganadora del concurso, pero al llegar a dicha compañía se les ha dicho que ya se había contratado a otras personas y que no los necesitaban.

Esto supone una ‘indefensión absoluta’ debido a que Cobra “lo ha gestionado todo mal, con alevosía. Estaba obligada a informar al comité de empresa de la marcha del proceso y no lo ha hecho”, según los sindicatos.

De hecho, en la denuncia presentada ante Inspección de Trabajo, se recala en esta idea y se precisa que “en ningún momento se ha informado ni notificado del proceso de subrogación” y que la primera noticia la han tenido este domingo.

Asimismo, se relata que tras presentase este lunes a las 07.00 horas en la sede de Spark Ibérica se les ha informado de la negativa de aceptar la subrogación indicada por la empresa Cobra.