Pacma quiere poner fin a la “matanza” de cabras en Calvià

Los animalistas de PACMA han pedido paralizar la “matanza” de cabras prevista en Calvià. Y es que, según afirman, se habría ordenado cazar a cientos de estos ejemplares.

En este sentido, explican, se ha pedido la caza de centenares de cabras cimarronas, consideradas una especie invasora, a pesar de que fueron introducidas a petición del Servicio de Caza del Consell para controlar la población de cabras de la Isla. Sin embargo, “ahora están siendo eliminadas por atentar contra la conservación de las autóctonas”, indican.

Por eso, advierten, si no rectifican, están dispuesta a emprender acciones legales contra la Conselleria y el Ajuntament de Calvià. Y, lo harán siguiendo los pasos quienes paralizaron la matanza de 2.700 cabras en la Sierra de Guadarrama (Madrid).

Pero, no solo eso, el partido también ha expuesto sus medidas para acabar con la “matanza”. Por ejemplo, establecer planes de control poblacional no letales para los animales. Y es que, en su opinión, hasta ahora no se han tenido en cuenta.

Y es que, según el partido, “la muerte a tiros de un centenar de cabras en una finca pública en el municipio de Calvià viene a demostrar una vez más la falta voluntad política para tomar decisiones éticas y justas para los animales en Baleares”.

“El Ejecutivo autonómico balear debe demostrar su apuesta por el bienestar de los animales paralizando cualquier futura matanza de cabras; de otro modo, son responsables de las muertes de esos animales”, ha incidido la presidenta del Partido Animalista, Silvia Barquero.