El próximo domingo el Real Mallorca se enfrenta al Rayo. Un equipo que “es parecido a nosotros, es compacto y tiene grandes jugadores”. Por eso, “el partido contra el rayo será una final”. Así lo ha dicho Javier Olaizola, el técnico bermellón, quien confía en que, a pesar de que “es un rival difícil”, “en casa tenemos garantías para ganar”.

En este sentido, ha dicho, lo ideal sería “ganar dos o tres partidos seguidos”. Y es que, “tenemos que ganar para no descolgarnos, además si lo hacemos les pasaríamos (al Rayo) en la clasificación. Ya hay que empezar a mirar el golaverage”.

Finalmente, respecto a cómo ve al equipo de cara a los próximos enfrentamientos, el vasco cree que al Mallorca le están penalizando mucho los errores individuales. Pero no se asegura no estar preocupado por la situación del equipo.

“Me preocuparía si viera que el equipo no mejora o no compite”, ha dicho. Y, ha añadido “tengo la conciencia tranquila porque veo evolución y compromiso. De todas formas el domingo no vale jugar bien, lo que vale es ganar” .