La cartelera de esta semana nos trae hasta cinco estrenos, entre ellos ‘50 sombras más oscuras‘. La que, sin duda, es una de las películas más esperadas del año. Y es que, los fans del universo de E.L James están ansiosos por ver cómo sigue la saga.

Porque, no es lo mismo en el libro que en la gran pantalla. Y, no porque lo digamos nosotros, sino porque la primera película fue para muchos una decepción, después de una trilogía que enamoró a medio planeta. Algo que es posible vuelva a ocurrir, porque los primeros críticos ya advierten que no hay nada sorprendente. Otros, en cambio, le dan una oportunidad y aseguran que consigue captar lo que el espectador quiere ver.

Así pues, habrá que ir al cine y comprobarlo por uno mismo.

Pero, si eres de aquellos a los que no le van ese tipo de cintas. La cartelera trae otros cuatro estrenos, para que tú también puedas disfrutar de un fin de semana de cine.

Por ejemplo, si te gustaba los ‘Lego’ y eres fan de Batman, tu película es ‘Batman, la Lego película‘. Una cinta que recupera el espíritu irreverente y lleno de diversión de ‘Lego, la película‘, pero en esta ocasión trasladado a Gotham.

Asimismo, si a ti lo que te gusta es un buen drama, esta semana no te puedes perder ‘Felices sueños‘. El film narra las aventuras y desventuras de Massimo, quien queda huérfano de madre y fútbol tras la Tragedia de Superga, aquel evento que sepultó a la más destacada generación de jugadores del mítico Torino Football Club.

En la misma línea, encontramos ‘Moonlight‘. Se trata de un film que narra las vivencias de un joven afroamericano en los suburbios de Miami.

Finalmente, los amantes del cine de terror, no se pueden perder ‘Rings‘. Este nuevo capítulo de la saga gira entorno a una cinta, la cual si ves, muere a los siete días. Por eso, una chica preocupada por salvar a su novio de la muerte, se sacrifica. Será ella, quien descubra que dentro de la cinta hay otra que nadie jamás ha visto.

Estos son los estrenos de la semana, pero en el cine hay mucho más por ver. Así que ya lo sabes, decide qué ver y no dejes de disfrutar de lo mejor del séptimo arte.