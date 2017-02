Middelmann: “los hoteleros se benefician del alquiler vacacional”

Álvaro Middelmann, ex presidente de Air Berlin España, y miembro del consejo de administración de BMN , señala que la irrupción del alquiler de temporada beneficia también a los hoteleros gracias al descenso en el precio de los billetes de avión. Middelmann tiene claro que el futuro del sector turístico se escribe con el alquiler vacacional. Eso sí, en convivencia con la hostelería. Referente del mundo turístico en las Islas, el actual asesor de Globalia habla, como siempre sin pelos en la lengua, sobre la gestión de su propio éxito que está llevando a cabo Baleares.

¿Qué temporada espera de 2017? ¿Volverán a repetirse hasta la saciedad los términos ‘colapso’ y ‘saturación’?

Se trata de vocablos tendenciosos, tras los cuales existen intereses espurios. Es sólo una manipulación más, porque al final se trata simplemente de saber gestionar de manera correcta la llegada de visitantes. Si no se gestiona adecuadamente, en tal caso sí puede dar esa sensación.

¿Quién manipula?

Hay intereses de todo tipo: políticos, de grupos de presión, económicos,… cuando insisto en que se trata sólo de gestionar bien. Sin ir más lejos, sucede con el caso de los cruceros, donde debemos desde Baleares marcar nosotros los tiempos para que el flujo sea el que nos interese. Son Sant Joan fue un ejemplo el pasado año de cómo se gestionan flujos importantes.

¿Cuál es su impresión sobre la gestión que se está haciendo del éxito turístico de las Islas en los últimos años?

Sin duda nos hemos beneficiado de la desgracia de otras zonas del mediterráneo, y ha ayudado mucho como segundo factor la implantación del turismo vacacional, que ha venido acompañado de un mantenimiento, cuando no crecimiento, de la ocupación hotelera. Además se han hecho las cosas bien: Palma es un lugar más que consolidado, el conjunto de Mallorca funciona bien… debemos estar orgullosos de nuestra oferta y de la variedad que ofrecemos.

¿Entonces cree que hay pastel para todos sin saturar el mercado?

Los hoteleros se benefician del descenso de los precios aéreos por el incremento de la demanda debido a los alquileres vacacionales. Y eso redunda en lo que se pueden gastar los clientes en habitaciones de hotel o durante su estancia. Echo en falta en los foros turísticos que se hable más de vuelos, del sector aéreo, que se da ya por hecho cuando en realidad nunca debemos olvidar lo mucho que aporta al sector turístico.

¿Los hoteleros son conscientes de ese beneficio que según usted extraen del alquiler vacacional?

Yo creo que no les interesa verlo.

¿Qué opinión le merece el borrador de Ley de Vivienda Turística?

Habría que estudiarlo bien, pero lo más importante es garantizar que se tribute por el alquiler, como actividad económica que es. De hecho no veo tan mal la tasa turística, aunque sí creo que los ayuntamientos deberían poder participar en la gestión de los recursos generados.

¿La actual situación, especialmente por la irrupción del alquiler vacacional, le invita a creer por fin en la tan ansiada desestacionalización?

Es la tendencia, y Palma está siendo el motor en tal sentido. La dinamización de Palma, en gran medida gracias al crecimiento del alquiler vacacional, contribuye de forma importante a que la temporada se esté alargando, en un efecto que se contagia además al resto de la isla.