Company ‘pasa’ de Rodríguez de cara al congreso regional

El candidato a la presidencia del Partido Popular Illes Balears, Biel Company, no ha contactado ni tiene previsto hacerlo con José María Rodríguez para pedirle, al que fuera el ‘todopoderoso’ e implacable presidente de la Junta Territorial de Palma, su apoyo de cara al congreso regional.

Mientras los principales colaboradores del santjoaner no dejan de preguntarle a su líder si ha contactado con Rodríguez para negociar y tratar de conseguir su respaldo, Company lo tiene claro tiene ‘metido entre ceja y ceja que no llamará a Rodríguez, porque no tiene nada que hablar con él’, dicen.

Todo el mundo que conozca mínimamente el PP de Balears sabe que Palma es fundamental para controlar el partido a nivel regional. Pero Company prefiere jugársela a una carta y ‘tirar’ de otras alternativas y estrategias antes que ceder y postrarse ante Rodríguez para rogarle su apoyo, como han hecho todos los antecesores.

Con sus problemas judiciales al orden del día, José María Rodríguez es como un tótem de capa caída y cuya fuerza se encuentra en tela de juicio. Pero la gran pregunta que todo el mundo se formula es: ¿hasta dónde llega a día de hoy la mano del que fuera secretario general y exconseller de Jaume Matas? ¿Todavía es suficiente su poder como para poner o quitar presidentes regionales del partido?

Nadie sabe la respuesta, y Biel Company no es menos. Todo el mundo la intuye y piensa que ‘Roro‘ está mermado, pero realmente nadie lo sabe a ciencia cierta. Y eso es lo que realmente descoloca a más de uno que no sabe cómo quitarse el miedo del cuerpo. Éste no es pero el caso de Company que, ‘caparrut ell’, se ha marcado una hoja de ruta y piensa llevarla hasta el final, aunque ello le lleve a la muerte política.

Company ha preferido probar suerte y tirar por otro camino, con otros colaboradores y compañeros de viaje. Ha montado una estructura en Palma para conquistar el voto de los afiliados de la capital balear. Dentro de este organigrama se encuentran algunas figuras conocidas y otras resucitadas políticamente como Xavi Mas, exregidor de Calvià en la época de Carlos Delgado, con quién, por cierto, la relación no acabó muy bien…

Quién más quién menos tiene claro que Company resultará ganador del congreso. La duda está en saber si el margen será lo suficientemente amplio como para liderar el partido con garantía. Si no consigue al menos un 60% de los votos, y esa es una ardua tarea, lo tendrá muy difícil. A día de hoy esa sigue siendo la gran duda…

De momento, mañana, junta directiva regional y convocatoria oficial del congreso regional. Pasen y jueguen…