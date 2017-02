La imagen del asesinato del embajador ruso en Turquía, fotografía del año

El fotógrafo turco Burhan Ozbilici, de Associated Press, ha sido premiado con el World Press Photo. Y, lo ha sido por la imagen del asesinato del embajador ruso en Turquía. El jurado lo ha anunciado esta mañana, a través de su web.

La imagen galardonada se lleva un premio de 10.000 euros en metálico. Además, el fotógrafo se hace con el kit de la cámara y la lente Canon EOS-1D Mark II X, junto con el premio ‘Golden Eye’ y un diploma, entre otros reconocimientos.

El premio a dicha imagen ha generado debate. Y es que, esta imagen genera controversia. Tanto es así que, incluso entre los jueces del World Press Photo se debatió sobre la idoneidad de entregar el premio a esta imagen. Pero, finalmente, se impusieron los que estaba a favor de premiar a Ozbilici. El motivo, “el jurado solo se premia al fotógrafo, no al crimen”. Así lo ha defendido Lars Boering, el director de la Fundación de la World Press Photo.

Asimismo, otras 308 imágenes han sido premiadas en esta edición, la número 60. Todas ellas formarán parte de una exposición que visitará cerca de un centenar de ciudades en 45 países a lo largo del año. Barcelona será una de las ciudades que acojan esta exposición.

