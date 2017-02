El actual entrenador de Rafa Nadal, su tío Toni Nadal, ha anunciado en una entrevista en la Cadena Ser que “en 2018 no viajaré con Rafa” y entiende que “lo lógico es que entrene con Carlos Moyá. Éste anuncio viene provocado por las declaraciones que dio la semana pasada a la revista especializada ‘Il Tennis Italiano’ y que ya recogía Mallorca Confidencial.

Éstas han sido las palabras de Nadal al confirmar que su sobrino dejará de estar a sus órdenes en las pistas. El elegido como su sucesor, el tenista Carlos Moyá, ya lleva unos meses en el equipo técnico de Rafa y, según apuntan, es quién le ha devuelto la confianza en su juego.

Tras el revuelo organizado por las declaraciones de hace unos días, Toni Nadal, ha explicado que su sobrino fue el primer sorprendido por sus palabras ya que “cuando lo dije creía que Rafa lo sabía porque en Australia se lo dije a Moyá y a su padre y creo que su padre se lo ha dicho a él. Pero me dijeron ayer que no, que no le dijo nada. Me imagino que su padre no le dio importancia”. Con ésta afirmación, Nadal, viene a corroborar que su relación con el manager, Carlos Costa, y con el padre del tenista es de opiniones enfrentadas ya que como él mismo explicó “desde que llegó Carlos Costa, se acercó el padre, cada uno con sus opiniones. La verdad es que cada año decido menos, ¡hasta el punto de que no decidiré nada!”. Aunque ha querido matizar que “la relación con mi sobrino es buenísima, en todos estos años no hemos tenido un periodo de crisis”.

Además, el entrenador ha argumentado que su decisión es “ocuparme de la formación de los jóvenes talentos, que es el momento más delicado del crecimiento de un atleta” y ha añadido, referente a Rafa, que “entiendo que está lo suficientemente bien atendido con Moyá y con Roig.