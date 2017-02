Tras la denuncia del presidente del Sindicato de Ambulancias (FS-TES), Rubén Uroz, por incumplimiento del contrato público establecido entre la UTE Servei Urgent de Mallorca y la Administración Pública IB-SALUT, la empresa debe asumir las condiciones del Convenio Colectivo en 10 días o bien atenerse a las consecuencias sancionadoras a través de penalidades impuestas por el IB-SALUT.

Es éste un hecho sin precedentes, ya que la Administración, nuevamente y por segunda vez, da la razón al comité de empresa y al sindicato FS-TES: dice que la empresa no tiene motivos reales para incumplir con el abono de salarios ni con la limpieza de los uniformes, entre otros.

Y que el único motivo, real y evidente, es el lucro exagerado y sin medida, que la empresa pretende, a costa del dinero público, ignorar la seguridad, la salud y la economía de los trabajadores, además de a sus familias.

Pablo Alonso de Caso es el abogado que ha representado a los trabajadores del servicio público de ambulancias, y en su demanda se especifica que “los directivos actuaron de mala fe, estamos ante dinero de los ciudadanos que el Govern había entregado a dicha empresa para que prestara un servicio público de calidad, y la empresa se lo quería quedar con el único ánimo del lucro, sin importarle lo delicado del servicio ni el pan de los trabajadores y sus familias”.

La cuestión sometida a arbitraje, según consta en la calendada solicitud, es la inaplicación del Convenio Colectivo de Transporte de enfermos y accidentados en ambulancia y asistencia extrahospitalaria de las Illes Balears. Tiene la calidad de arbitraje de derecho por reducción de tablas salariales, congelación de la antigüedad, no incrementar las pagas extras, no retribución de la formación continuada adicional a la jornada laboral, no reemplazo de la ropa deteriorada y no lavado de la ropa que haya estado en contacto con fluidos biológicos o con pacientes infecto-contagiosos.