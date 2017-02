El campo de Mallorca sufrió en enero graves inundaciones, a raíz del temporal que asoló las islas. Por eso, el conseller Vidal ha establecido un plazo en el que los afectados podrán realizar una autodeclaración de daños. Concretamente, dicho plazo arranca el sábado y finalizará el próximo 21 de marzo. Así lo ha informado él mismo en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

En este sentido, ha explicado que el primer paso que se ha dado es “reconocer” que se han producido estos daños. “Queríamos articular un sistema justo que cubriera los daños reales”, ha añadido Vidal. Estos, según ha afirmado, ascenderían, por el momento, a dos millones de euros. Sin embargo, ha explicado que serían “ampliables” en caso de ser necesario.

Por otra parte, ha lamentado que “empieza a ser costumbre” que el Govern tenga que responder “a lo que no responde el Gobierno estatal”. “Hemos esperado un tiempo prudencial para evaluar las medidas que hay que llevar a cabo. Dado que el Estado no reacciona y no ofrecerá ayudas a este sector desde la Conselleria vamos a cubrir este vacío”, ha explicado el conseller.

Con todo, a partir del sábado se elaborará un censo de daños y afectados con las declaraciones de los payeses.