Javier Olaizola ha atendido a la prensa antes del desplazamiento a Girona y ha destacado que el grupo afronta el encuentro ante el conjunto catalán “con mucha ilusión. Tenemos un par de alicientes para hacer un gran partido y sumar tres puntos. Primero, la victoria del otro día, para seguir cogiendo confianza, y segundo, por el rival, que está arriba por méritos propios”. El técnico, en este sentido, reconoció que Montilivi no es el escenario ideal para enlazar dos victorias consecutivas, “pero si queremos salir de abajo tenemos que ganar. Tengo gran admiración por el Girona y por su entrenador pero ahora el equipo es competitivo, Vamos con la confianza de sacar algo”.

El vasco reiteró que para él “todos los jugadores que tengo en el vestuario y que no están tocados pueden venir convocados. Nadie de club, ni Maheta ni Recio, me ha dicho a quién puedo llevar o poner. Tengo plena libertad para tomar decisiones y tengo que escoger bien y ganar porque yo también me estoy jugando mucho. No quiero defraudar ni al escudo ni a la afición que siempre me ha apoyado”.

El entrenador aseguró que, a día de hoy, “no tengo ni una queja ni un problema en el vestuario. El comportamiento de los jugadores es excelente. El grupo, a nivel humano y profesional es excelente”, afirmó. Preguntado por su posible renovación, señaló que “no me preocupa más que el día a día. No me desvío en pensar cosas que no sean el próximo rival. Todo el mundo sabe que soy un sentimental, que no me importa el dinero y que me gustaría quedarme aquí toda la vida, pero ahora estoy centrado en el equipo y en cada jornada que viene. No hemos hecho nada, No he hecho nada aún para ganarme la renovación. Sólo pienso en Girona”.

Olaizola tiró de casta y afirmó que, mañana, “a la hora de jugar necesitamos a once que se dejen la vida. Vamos a un campo muy complicado. Les he dicho que el partido tiene connotaciones de final, pero debemos afrontar el partido con actitud y compromiso”. Por último, el técnico garantizó que está satisfecho con el juego del equipo “pero hay que mejorar cosas. Ningún equipo ha sido superior a nosotros, pero hemos perdido puntos por errores”.