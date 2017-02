Fina Santiago “El gobierno no está a la altura del drama de los refugiados”

Més per Mallorca denuncia que el gobierno de Rajoy no está a la altura de dar la respuesta que exige la ciudadanía, a la altura de proporcionar una acogida real mientras que, el mar Mediterráneo, sigue siendo una fosa común para las personas que buscan refugio y no lo encuentran por una falta de acogida.

Los cargos de Més per Mallorca han participado en la manifestación ‘A Mallorca volem acollir’ que ha recorrido las calles del centro histórico de Palma para reclamar la aceleración en el traslado de las personas que buscan refugio.

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, ha destacado que “en Baleares ya hemos acogido 70 refugiados de los 350 que tienen que llegar. Por este motivo, “salimos a la calle para que el gobierno español y la UE aceleren el traslado de estas personas”.

Santiago señaló que la experiencia de acogida ha sido “muy positiva” dado que las personas que llegaron primero, algunas de ellas ya han encontrado una vivienda y un trabajo, en Mallorca o en otras comunidades autónomas, y otros ya han vuelto con sus familias a otros países. Sin el trabajo hecho aquí, la reacción de España y de Europa ante este drama humano es vergonzosa.

“Las generaciones futuras juzgarán mal la respuesta dada a los refugiados” tildándola de falta de sensibilidad y de solidaridad, y de xenófoba, mientras que “en las Islas podremos decir que hemos hecho todo lo que hemos podido”, ha insistido Santiago.

Cooperación con Quíos

El pasado mes de marzo de 2016 el presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, visitó Quíos para conocer las necesidades de una isla que acoge miles de refugiados y abrir una vía de colaboración entre Mallorca y esta isla griega.

Así, ya se ha prestado ayuda en tres ámbitos diferentes: atención sanitaria, mantenimiento de los campamentos de acogida y gestión de los residuos sólidos.

La aportación de la primera fase fue de 88.000 €. También se han recaudado unos 30.000 € más fruto de las donaciones de empresas y ciudadanos y ciudadanas de Mallorca.

Según ha declarado Miquel Ensenyat, “nuestra forma de hacer cooperación es horizontal, de persona a persona, de gobierno a gobierno, de isla en isla”. El presidente añadió que “Mallorca y Quíos son dos islas bañadas por el mismo mar y hermanas en la cultura mediterránea” y que “el Mediterráneo debe ser, precisamente, un puente entre las culturas y no una fosa común”.

Ante la inmovilidad del gobierno central, Ensenyat ha destacado que “en Mallorca hay mucha gente con ganas de colaboración para ayudar en este drama” y así lo han demostrado los manifestantes que hoy han salido para clamar que ‘A Mallorca volem acollir’.

Así, miles de personas, de diferentes nacionalidades, han salido a la calle este sábado para reivindicar que ‘Mallorca quiere acoger’ en una manifestación, convocada por el Moviment Escolta y Guiatge, en favor de las personas migradas y refugiados.

Al ritmo de la batucada, los asistentes, que han llenado la plaza Mayor, han iniciado pasadas las 18.30 horas el recorrido por la calle de Colom en dirección al Paseo del Born.

Los manifestantes han mostrado pancartas con lemas como ‘A Mallorca volem acollir’, ‘#Welcome refugees’, ‘Las políticas de cierre de fronteras son asesinas’ o ‘Mallorca, terra d’acolliment’, entre otros.

La concentración ha pasado sin causar ningún tipo de incidente por las calles Palau Reial, de la Victòria, Conqueridor y de Maroto i Tous y por delante de la Delegación del Govern.

Una vez en el paseo del Borne, los organizadores han leído un manifiesto con el que han reclamado al Govern y al Consell que conviertan Mallorca en una “tierra de acogida”, así como que garanticen la “inclusión y el desarrollo social” de las personas que llegan a la isla “luchando contra el racismo, la xenofobia, la violencia machista y la fobia al colectivo Lgtbi”.

Libre Circulación de Personas

El Moviment ha pedido la defensa del derecho a la libre circulación, tal y como se recoge en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el fomento de la cultura de la paz para erradicar la injusticia o la violencia estructural y la vulneración a los derechos humanos.

Igualmente, han solicitado la elaboración de un plan de actuación “real y concreto” para favorecer la acogida e inclusión de inmigrantes y refugiados, pues, han recordado, más de 290 millones de personas se han tenido que desplazar “forzosamente” en los últimos años.

La asociación ha criticado que España está “incumpliendo el compromiso adquirido en 2015 de recibir 17.772 refugiados en dos años”, vulnerado así el derecho internacional y los compromisos adquiridos al firmar la Declaración Universal.

Además, han lamentado que los estados de la Unión Europea hayan restringido el paso de las personas hasta convertir el continente en “una gran fortaleza” en la que quienes consiguen entrar lo hacen “jugándose la vida y vaciándose los bolsillos en favor de las redes de tráfico de personas”.

En este sentido, han incidido en que a pesar de medidas para frenar la inmigración, las personas seguirán intentando entrar “porque los motivos que les empujan a huir son más fuertes que los muros que se puedan encontrar en el camino”