Los abogados de Urdangarin y Torres no los quieren en la cárcel

Iñaki Urdangarin y Diego Torres tienen unos abogados de vocación, abogados de los condenados por el caso Nóos que ha coincidido este lunes en rechazar que sus defendidos deben ingresar en la cárcel tras la sentencia del caso Nóos que les condena a más de seis años y a más de ocho respectivamente, y también ambos letrados prevén recurrir.

El fiscal Pedro Horrach ya vio riesgo de fuga de ambos al notificarse la sentencia el viernes, y este lunes no ha descartado pedir prisión preventiva eludible con fianza para Torres y su exsocio, Iñaki Urdangarin, aunque esperará a escuchar las alegaciones de las partes.

El defensor de Torres, Manuel González Peeters, cree que “no existe ninguna razón para adoptar ninguna clase de medida cautelar” ante la previsible ‘vistilla‘ que debe hacerse para abordarlo. El letrado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha dicho que presentará sus alegaciones si se pide prisión preventiva, aunque ha matizado que esa posibilidad sólo consta por unas palabras del fiscal en una entrevista.

“No suelo preocuparme por lo que no ha llegado todavía, porque, si no, no viviríamos“, ha respondido a los periodistas ante su despacho al preguntarle si le preocupan las posible medidas cautelares.

Sobre la cárcel a la que acudiría Urdangarin al tener que entrar en prisión, ha dicho que no se lo han planteado “nunca” y que él sigue confiando en que no entre en la cárcel.

‘No es culpable’

Ha reiterado que recurrirá el fallo: “No es culpable y es lo que voy a seguir defendiendo hasta el final”, y ha recordado que la sentencia no será aplicable hasta que sea firme desde el Tribunal Supremo.

También ha explicado que Urdangarin recibió la sentencia con la entereza que siempre ha visto en él, y ha añadido que fue una “alegría para todos” que la condena a su esposa, la infanta Cristina, se limitara a una multa.

Mario Pascual Vives ha añadido que “no le consta si la infanta y su esposo estudian trasladarse desde Ginebra (Suiza) ni si prevén viajar a España en breve”.