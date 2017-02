Ha sido en Toledo, pero podía haber pasado en cualquier cuartel. Otro Guardia se ha quitado la vida. La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Asociación que engloba todas los Empleos y Escalas de la Guardia Civil, exige al Ministerio del Interior que afronte, con carácter de urgencia, un cambio de en el protocolo anti suicidios en el Cuerpo.

Cuentan en un comunicado que “está de luto una vez más. Otro compañero, y ya van tres en apenas una semana, se ha quitado la vida en Toledo. Desde AEGC queremos, en primer lugar, trasladar a su familia nuestro más sentido pésame en estos duros momentos que están viviendo y hacerles saber que cuentan con esta asociación para lo que consideren.”

Algo pasa en la Guardia Civil, porque no es posible que se ignore lo que está pasando. Desde el Ministerio dicen que la Guardia Civil tiene un protocolo de conductas suicidas, incluido un Plan Preventivo de Asistencia Psicológica, “pero algo está fallando cuando estas conductas no solo no han descendido en todos estos años, sino que aumentan, haciendo que sigamos siendo el cuerpo policial español con más intentos de suicidios y más muertos”.

Por eso desde AEGC exigen, a la Dirección General de la Guardia Civil y al Ministerio del Interior, que ponga todos los medios necesarios “para cortar esta sangría. Hacen falta más medios humanos, más psicólogos para atender el teléfono anti suicidios y también para dar apoyo personal en todas las comandancias. La prevención funciona cuando contamos con suficientes equipos multidisciplinares”.

También insisten en la formación de los mandos, que deberían ser los primeros en detectar conductas extrañas en sus subordinados y para ello sería necesario que en el Plan de estudios se incluya formación específica, una que sirva a estos mandos para detectar los primeros síntomas. “No se trata de formar psicólogos pero si de dar las pautas necesarias para abordar el problema desde raíz, porque cuando un compañero decide quitarse la vida al resto del equipo siempre le quedará la duda de que fue lo que no detectó”.

Y por último, y no menos importante, “la Dirección General y el Ministerio deberían comenzar a tomarse en serio la influencia que tiene el estrés que produce, porque así lo dicen los estudios, la falta de conciliación laboral o los turnos inhumanos, reclamaciones que AEGC ha realizado los últimos cuatro años en el Consejo de la Guardia Civil y que no dejaremos de exigir como trabajadores públicos”, dicen.