MÉS lleva al Parlament el conflicto soberanista de Catalunya

El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, David Abril, ha asegurado este lunes que la propuesta para “solidarizarse” con el Parlament catalán, que defenderá este martes en el pleno de la Cámara balear ante la “judicialización del proceso soberanista”, “no es sobre Cataluña sino sobre todos nosotros”.

Así se ha expresado Abril durante una rueda de prensa en la que ha considerado que lo que ocurre en Cataluña es “un problema lo suficientemente grande” para ser debatido en el Parlament balear: “Pensamos que tenemos la obligación moral y ética de debatir estas cuestiones”, ha apuntado.

Según Abril, la proposición no de ley (PNL) que se tratará este martes en el pleno trata “sobre democracia” y ha denunciado que se “criminalice a parlamentarios en el ejercicio de su trabajo”, lo que considera que “rompe el principio de la separación de poderes”.

En este sentido, ha llamado a perseguir “una solución política y no judicial”, “con sentido común y diálogo y no amenazando”.

El PP insta a Armengol a desmarcarse de la “indisciplina soberanista”

En respuesta a ello, el diputado del grupo parlamentario popular, Miquel Jerez, ha explicado que la presidenta del Govern, Francina Armengol, deberá elegir “si está al lado de la Constitución y de la ley, o si prefiere apoyar la indisciplina soberanista”.

Además, ha aseverado que “veremos si Armengol sigue siendo rehén o esclava de un Pacte que pretende cerrar la división de poderes y que desde la política se neutralice la justicia”, en relación a la posición que adoptará el PSIB ante la iniciativa presentada por sus socios de Gobierno.

Ante ello, Jerez, ha dejado claro que su partido “no está dispuesto a que la separación de poderes se confunda”, sino que velarán por todo lo contrario, “por mantenerla en toda su magnitud y dimensión”.



Ciudadanos tilda de “falacia y engaño” la proposición no de ley

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Xavier Pericay, ha dicho que confía en que el grupo parlamentario socialista rechace este martes en el pleno del Parlament la proposición no de ley (PNL), presentada por MÉS per Mallorca, que “está basada en una gran falacia y un engaño, que es el famoso derecho a decidir, que el Gobierno de Cataluña pone por encima de cualquier marco legal”.

“Nosotros consideramos que eso es falso, que es un engaño a la ciudadanía, porque no hay derecho a decidir que no esté dentro de la ley, y, por tanto, lo primero es el marco legal, la Constitución, y luego viene la democracia, y no al revés”, ha explicado Pericay.

“Nos preocupa mucho que esta iniciativa, tal y como está redactada, pudiera prosperar”, ha insistido el portavoz de Cs en Baleares, quien ha añadido que les parece “muy grave” que en el Parlament, un grupo político que forma parte del Govern, “defienda una proposición no de ley como la de MÉS. Nos parece altamente preocupante”, ha recalcado.

“Confiamos que este Parlament rechace esta PNL y que la rechace el socio de este partido político, el PSOE, y no de validez de una iniciativa como esta”, ha apostillado Pericay.