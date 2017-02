El equipo de prevención de plagas de Cort habrá desratizado y desinsectado una treintena de barrios entre enero y marzo. Así, al menos, lo han asegurado desde el área de Sanidad y Consumo.

Pero, hasta la fecha, solo se han llevado a cabo estas actuaciones en una quincena de barrios. Concretamente, en es Coll d’en Rebassa, Can Pastilla, Las Merevelles, Polígono de Levante, La Soledad Sur, La Soledad Norte, Son Malferit, Estadio Balear, Rafal nuevo, Arenal, Can Pastilla, Es Molinar, Can Pere Antoni, Es Pil·larí y s’Aranjassa.

Las próximas actuaciones, previstas para marzo, serán en el barrio del Rafal Nou, El Vivero, Rafal Vell, Son Forteza (Norte), Son Cladera, Son Rullan, Virgen de Lluc, San Jorge, Sa Casa Blanca, Aeropuerto/Son Oms, Son Ferriol y zona Portuaria.

En este sentido, Sanidad recomienda que, en caso de prever acciones de este tipo, se aproveche para efectuarlas durante estos meses. Y es que, aseguran, “una acción coordinada con la del Ayuntamiento ayuda a ser más efectivo en el combate contra las plagas de cucarachas, ratas y otros insectos”.