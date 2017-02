La Directora Gerente del Hospital Universitario de Son Espases, María Dolores Acón Royo, ha decidido por motivos ‘estrictamente personales’ renunciar a la gerencia del Hospital Universitario Son Espases, tras un año y medio en el cargo.

Juli Fuster, director general del Servicio de Salud (IB-Salut), ha aceptado su renuncia agradeciendo a la doctora los servicios prestados durante el tiempo que ha estado al frente del cargo, aunque, al margen de la versión oficial, lo cierto es que la gestión de Acón ha provocado multitud de denuncias por parte de los sindicatos.

La última, y más sonada, fue la de la avería de un ascensor de camillas del Hospital General, que obligó al traslado de varios pacientes y un fallecido a través de una terraza del edificio. Semanas más tarde, el Govern anunciaba 3 millones de euros para rehabilitar el centro.

Acón ostentaba la Dirección Gerencia del Sector Ponent de Mallorca, que integra al Hospital Universitario Son Espases, el Hospital General de Palma, el Hospital Psiquiátrico de Palma, el Hospital Virgen de la Salud de Palma y el Centro ambulatorio de especialidades médicas y quirúrgicas de El Carmen de Palma.

Las versiones son diferentes, mientras ella se proclama en redes como “soy directivo de la salud. Me gusta hacer empresa, crear salud y valor social y combinar el arte de prestar una buena asistencia sanitaria, centrada en las necesidades del paciente, con el desarrollo de las personas. Soy médico de familia y Master en Gestión sanitaria, tengo 22 años de experiencia y creo firmemente en la profesionalización de los directivos de la salud y en la desvinculación política de los puestos directivos en la sanidad”, desde CCOO se felicitan por la renuncia –‘enmascarada’, dicen- de Acón. “Es una persona con la que no se podía dialogar, no atendía a ninguna petición de los sindicatos”, explica uno de los portavoces. “En la pasada Junta de Personal, de hecho, acordamos romper conversaciones con Acón”, según fuentes consultadas por Mallorca Confidencial.