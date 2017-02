Una avioneta se estrella en Australia y deja cinco muertos

Cinco personas han muerto en Australia, tras estrellarse la avioneta en la que viajaban, junto a un centro comercial. Así lo ha confirmado el primer ministro de Victoria, Daniel Andrews. Y, lo ha hecho a través de su cuenta en Twitter, donde ha señalado que se trata del “peor accidente de aviación civil que ocurre en Victoria en 30 años”.

La aeronave se dirigía a King Island, unas islas de Tasmania, según ha informado un portavoz del gobierno estatal.

We’ve lost a number of people in VIC’s worst civil aviation accident in 30 years. They were headed to King Island. They will never return. — Daniel Andrews (@DanielAndrewsMP) February 21, 2017

El accidente ha tenido lugar instantes después de que la avioneta despegara, a las 9.00 horas (23.00 horas del lunes, en la España peninsular), del aeropuerto de Essendon, situado muy cerca del centro comercial. La causa del accidente, según ha podido saber la cadena ABC, se debería a que el aparato sufría de un fallo de motor, tal y como habría informado el piloto a través de la radio de la avioneta segundos antes de estrellarse.

Debido al fuerte impacto, en el lugar del accidente se ha generado un gran incendio. Por eso, el primer ministro de Victoria ha pedido a los vecinos que no se acerquen a la zona. Y, ha agradecido el trabajo de rescate a los primeros cuerpos de seguridad desplazados hasta allí.

For the time being, please try and stay away from the area. Roads are still closed. Danger is still present. — Daniel Andrews (@DanielAndrewsMP) February 21, 2017

Finalmente, Andrews ha querido trasladar su más sentido pésame a la familia y amigos de los fallecidos.