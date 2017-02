El andén del Tren de Sóller luce el mayor ‘street art’ de Palma

Este miércoles se ha inaugurado de forma oficial el mayor mural ‘street art’ de Palma, obra del artista mallorquín Joan Aguiló, que desde el mes de diciembre luce en las inmediaciones de la estación del Tren de Sóller de la ciudad.

Al acto inaugural han asistido el alcalde de Palma, José Hila; el presidente del Consell Insular de Mallorca, Miquel Ensenyat; el director general de Movilidad y Transportes del Govern de les Illes Balears, Jaume Mateu; el director gerente de la ATB, Pere Muñoz; el presidente del Ferrocarril de Sóller, Óscar Mayol y el propio artista, Joan Aguiló, entre otras personalidades.

En su intervención, Óscar Mayol se ha mostrado encantado con el resultado y ha remarcado que “desde el inicio, el Tren de Sóller acogió esta iniciativa con mucha ilusión“. Cabe destacar que este proyecto ha sido subvencionado por el Tren de Sóller y la Fundación Can Prunera de Sóller.

Asimimo, el presidente del Ferrocarril de Sóller ha anunciado orgulloso que “se trata de la obra más grande de la ciudad, que alcanza los 20 metros de altura“.

Por su parte, el propio artista ha confesado que “la idea inicial surgió del propietario del edificio que contactó conmigo para que decorara la fachada, una vez recibí el encargo, tenía muy claro qué iba a hacer, hacía tiempo que tenía en mente dibujar algo así”.

La imagen que Joan Aguiló ha plasmado en la fachada colindante a la estación muestra a un niño con un biberón y un tren alrededor que simboliza “ese momento que el crío imagina qué será de mayor“, esta vez, “un conductor de trenes”, ha añadido el artista.

Joan Aguiló ha agradecido tanto al Tren de Sóller, Can Prunera, como a los propietarios del edifico, el que se embarcaran en un proyecto artístico como éste y ha añadido “y por supuesto que pensaran en mí”. Además, ha declarado satisfecho que “este proyecto ha sido muy atractivo y diferente a otros que he realizado, he tenido que recurrir a un grúa gigante y en el centro de Palma”.

El alcalde de Palma, José Hila, ha señalado que “iniciativas como éstas contribuyen a transformar Palma en una ciudad más moderna, al mismo tiempo que apoya y da cobertura a los artistas baleares”.