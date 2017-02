Los diferentes sindicatos ha anunciado la ruptura de las negociaciones con Cobra y Spark Ibérica, después de las dos reuniones que han celebrado, una el 16 de febrero y otra este mismo miércoles, ya que han sido “improductivas” y dejan a 16 trabajadores de Mallorca y a cinco de Menorca “en una situación completamente insostenible“.

“Esta mañana hemos estado en la Dirección General de Trabajo y no ha podido ser el acuerdo. Spark no quiere asumir más gente, Cobra estaba dispuesta a negociar el despido de los trabajadores y readmitirlos, pero tenemos claro que si hay un juicio y a Cobra se le obliga a readmitir harán un ERE, y es el peor escenario para todos. Siempre hemos creído que quien tenía todas las de ganar era Spark y que había que presionarles a ellos, pero ahora hay que esperar el juicio, no se sabe cuánto tiempo, y ver lo que pasa después”.

Además, según ha podido saber Mallorca Confidencial, “hay una guerra entre empresas y ninguna da el brazo a torcer, si gana Cobra no tiene trabajo que ofrecerles, y si gana Spark, resulta que tiene la plantilla cubierta y no puede contratar a nadie más. Sea como sea, están fastidiados. Spark no estaba dispuesta a asumir a los trabajadores y ha dado a otros el trabajo que venían haciendo los afectados, en lugar de mantener el empleo. Y las perspectivas sin acuerdo no son buenas en el futuro, a no ser que opere la subrogación”.

“El problema es que el convenio está recién firmado y sin publicar, Cobra entiende que está en vigor y Spark deduce que no le afecta, por tanto el resultado tendrá que determinarlo un juez. Pero sí, Cobra sabía que mandaba a su plantilla a un limbo legal hasta no se sabe cuándo, porque los trabajadores son números para ellos y les da igual cómo se queden”, dicen los representantes sindicales.

Según han anunciado, seguirán “trabajando y apoyando” a los trabajadores para conseguir “su reincorporación” y que se respeten “todos sus derechos”. Así pues, han anunciado una serie de movilizaciones sociales. La primera será este jueves a las 7.00 horas delante de la sede de Cobra en el Polígono Son Castelló.