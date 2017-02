Vergüenza, indignación y sensación de abandono en El Terreno

El presidente de la Asociación de Vecinos de El Terreno, Xavier Abraham, asegura que “la situación que vivimos en El Terreno no es normal, y si lo miras con los ojos de una persona que viene de fuera, aún es más terrible nuestro día a día”. Mallorca Confidencial ya denunciaba este martes los problemas que tienen que afrontar los residentes en la barriada que fue, en su momento, un icono de la noche palmesana.

Abraham se indigna con las ‘promesas que nunca se cumplen’, más por la manera en que nació la barriada, y la asociación.

“Fue algo espontáneo, que tenía un carácter ideal por la situación geográfica, pero empezaron los problemas con la construcción descontrolada en el Paseo Marítimo, en la zona de Gomila y en Joan Miró, que ha quedado en segunda fila”, dice.

“Es una zona que se va deteriorando con los años porque no hay mantenimiento ni control, ni hay una mínima infraestructura, un ejemplo es la Plaza Mediterráneo, que se encuentra en un estado de abandono total.”

Las calles no se han adaptado a las personas, los coches tienen el control y se adueñan de las aceras. No hay medidas para que se tenga un mantenimiento mínimo de los edificios cerrados, que son muchos, “ni se mira que los negocios estén en regla, ni se controla la especulación, ni el ayuntamiento hace nada al respecto. Nosotros estábamos convencidos de que el nuevo equipo de gobierno estaba concienciado de la realidad, pero ya estamos al final de la legislatura y vemos que no les interesa meter mano”, dice Abraham.

Robert Graves

En Robert Graves, por ejemplo, “ni siquiera hay un proyecto pendiente de ejecución, hemos pedido cuatro veces una entrevista con el alcalde y no hemos recibido ni una llamada… La reunión con el responsable de Urbanismo nos adelantó un proyecto que se desarrollaría en cinco años, dicen que trabajan mucho en ello, pero nos gustaría conocerlo. Los vecinos ya están concienciados del problema”, explica.

Hay también una parte presupuestaria desde Cort para remodelar la zona de s’Aigua Dolça, pero “sigue indefinida. Estamos sufriendo un ocio mal entendido, que se investigue si están dentro de la Ley, que vigilen los horarios, las normas sanitarias, las medidas legales… Porque parece que no hay nada que hacer. Igual que con el tráfico, los coches pasan a toda velocidad por Joan Miró, y nadie hace nada”, concluye Abraham.

Vergüenza

Vergüenza, vergüenza, vergüenza, vergüenza… Los comentarios en la página de Mallorca Confidencial, en respuesta al artículo de este martes, se resumen en dos términos: vergüenza e indignación.

Y una vecina indignada, realmente indignada, recogía los comentarios de políticos de Cort que visitaban el barrio: “esta zona podría volver a liderar la noche de Palma”… Ella replica que “estamos hartos de afters y de antros que venden droga, y de los escándalos que tenemos que sufrir toda la noche y hasta que amanece”…

El Terreno (con la plaza Gomila), a finales del siglo XIX tenía el aspecto de un barrio de recreo. En esta época, la familia Gomila se construyó una casa allí para pasar las vacaciones. Los señores Gomila decidieron ceder un espacio de su solar al Ayuntamiento de Palma para que sus hijos y otros niños jugaran y pasasen el tiempo. Este nuevo espacio fue llamado “Sa Placeta”. Después de unos años, la familia Gomila se fue a vivir a Santiago de Cuba y su casa, años después, se convirtió en la antigua sala de fiestas Tito’s. Sobrevivió unos años más “Sa Placeta”, configurada por bancos de piedra entre columnas. Nada queda de ello. En esta misma plaza habitaron algunos personajes famosos como el pintor Santiago Rusiñol.