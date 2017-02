El Juez Juan Pedro Yllanes tiene una valoración muy clara: “la Fiscalía tiene todo el derecho a pedir medidas cautelares, y eso puede implicar indicio o sospecha de fuga”, pero se ha minimizado al pedir estas cantidades, a saber, 200.000 euros para Urdangarín y 100.000 para Torres.

“No creo que haya riesgo de fuga, porque ha tenido meses para hacerlo y siempre se ha sabido su paradero. No se puede valorar esta resolución de la vistilla como ‘un favor a la Casa Real’, más que nada porque el exduque de Palma no pertenece a la Casa Real. El hecho de que no se les retiren los pasaportes ni se les obligue a la presencia quincenal en los juzgados es por agotar la fianza. Creo que el Tribunal ha ido funcionando sobre la marcha. No olvidemos que esta vistilla es preliminar, son peticiones del Ministerio Fiscal, así que habrá que esperar a lo que decide la Audiencia de Palma, porque el Tribunal no va a emitir medidas más gravosas que las que presenta la Fiscalía”, comenta el Juez Juan Pedro Yllanes.

El hecho de que Torres tenga mayor delito imputado y menor fianza no tiene que nada que ver, es un acatamiento de la ley. Según fuentes cercanas a la Fiscalía, antes del dictado del auto, “han pedido que las fianzas sean con dinero nuevo, ya que los fondos malversados ni han aparecido ni se han contabilizado y podrían ser usados para condonar la deuda con la justicia”.

La Fiscalía ha ido progresando a la baja, adaptándose a las expectativas del Tribunal y cualquier medida leve es un alivio para la Infanta, que como sabemos ha sido absuelta y, además, Manos Límpias pagará las costas del juicio y sufre una estampida de abogados.

Lo que está claro es que las Defensas se han opuesto a las medidas cautelares, han pedido embargos y retenciones de ingresos de los encausados y parece que la Infanta Cristina va camino del aeropuerto para encontrarse con su marido.