Las reacciones al ‘doble rasero’

Es complicado ser justo y ecuánime, es difícil contentar a todos y tener siempre todas las versiones de cada historia, pero las reacciones a las medidas tomadas este jueves por la Justicia no terminan de cuadrar con lo que esperaba la mayoría.

Urdangarin (que salió contento de la vistilla) podrá seguir residiendo en Suiza mientras que Torres no podrá salir de España y se le ha retirado el pasaporte.

El fallo, adoptado por unanimidad de las tres magistradas del tribunal –Samantha Romero, presidenta y ponente; Rocío Martín y Eleonora Moyá-, incluyó respecto a Urdangarin un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento público y con un delito de malversación de caudales públicos, por el que se le condena a 2 años y 8 meses de prisión, a una multa de 7 meses y 17 días con una cuota diaria de diez euros y a 2 años y 7 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público autonómico y local de la Comunidad Autónoma de Baleares.

Su ex socio, Diego Torres, no podrá salir del territorio nacional, según las medidas acordadas este jueves por la Sección Primera Audiencia Provincial de Baleares.

Contra el primero sólo pesa la obligación de comparecer el día 1 de cada mes -o siguiente hábil en caso de ser festivo- ante la autoridad judicial de su actual país de residencia (Suiza). Además, Urdangarin deberá comunicar al tribunal cualquier desplazamiento fuera de la UE o cualquier cambio de residencia, incluso temporal, pero en su casa.

En cuanto a Torres, se le ordena, además de la prohibición de salir del país, a entregar el pasaporte y a comparecer en el Juzgado más próximo a su domicilio el día 1 de cada mes -o día siguiente en caso de ser festivo-. También deberá comunicar cualquier cambio de residencia, incluso temporal.

No obstante, el tribunal ha advertido que si éstas medidas son incumplidas, podrá adoptar otras más gravosas para la libertad personal de los acusados, incluida la de prisión provisional.

Todo son ‘resoluciones aparte’

De esta manera, el tribunal desestima las medidas solicitadas por la Fiscalía -el fiscal Pedro Horrach había pedido prisión eludible bajo fianza de 200.000 euros para Urdangarin y de 100.000 euros para Torres-, y se estudiarán y resolverán en resolución aparte las pedidas por la Abogacía del Estado respecto a Torres –embargo de bienes, retención de pagos que pudiera recibir, etcétera-.

Eso sí, “los acusados, en ningún momento, han tratado de eludir la acción de la Justicia y así, pese a las penas solicitadas, han comparecido a cada uno de los llamamientos, en todas las instancias, y en el día de hoy, a la hora indicada”.

Podemos censura ‘el agravio comparativo entre casos estrella’

La vicepresidenta cuarta del Congreso y diputada de Unidos Podemos, Gloria Elizo, ha censurado este jueves “el agravio comparativo” que existe entre casos ‘estrella’ como el de Iñaki Urdangarin, con libertad provisional sin fianza, y otros casos que afectan al común de la ciudadanía.

Con este tipo de decisiones, según la parlamentaria morada, “cualquier ciudadano puede comprobar lo que está pasando entre casos estrella y casos normales en España”, donde se da “un agravio comparativo”.

Según ha defendido, la sentencia “timorata”, que ha condenado a seis años y tres meses de prisión a Urdangarín por el ‘caso Nóos’, ha dejado muchas cuestiones jurídicas “sin resolver”, pero también ha puesto de evidencia “el claro contraste” con lo que le ocurre al resto de ciudadanos españoles cuando llegan a los tribunales.

Recordando a los ‘titiriteros’

De hecho, Gloria Elizo ha recordado el caso de los dos titiriteros a los que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno envió a prisión hace justo un año por ensalzar a ETA durante la representación de un espectáculo de títeres, programado por el Ayuntamiento madrileño con motivo de las fiestas de Carnaval.

Ese agravio, ha añadido Elizo, se ha visto también en la petición de la Fiscalía Anticorrupción de reclamar 200.000 euros a Urdangarin para evitar ir a prisión, una solicitud que la Audiencia Nacional ha desestimado.

MÉS: “Esta es la confirmación de un trato de privilegio por parte de la Justicia”

El coportavoz de MÉS per Mallorca, David Abril, ha asegurado este jueves que “la libertad sin fianza a Urdangarin es la confirmación de un trato de privilegio por parte de la Justicia” tras conocer la decisión del tribunal del ‘caso Nóos’, que mantiene la libertad provisional para el ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su ex socio, Diego Torres.

Abril ha indicado que “decisiones judiciales como las de estos días están poniendo en cuestión la credibilidad de las instituciones ante toda la ciudadanía, especialmente la credibilidad de la administración de Justicia”.

“Si hace unos días criticábamos la sentencia del caso Nóos porque liberaba inexplicablemente a la Infanta de responsabilidades, por ser miembro de la familia real, ahora se confirma que su cónyuge también se beneficia de este trato de favor”, ha afirmado Abril.

Para el diputado ecosoberanista, “estar condenado a seis y ocho años de prisión y no ir por ahora no es normal”, pero además ha criticado “que no se le retire el pasaporte” y “se le deje vivir en Suiza y presentarse allí en el Juzgado”, lo que “sólo se explica por una gestión del gobierno de Rajoy ante otro país que ni siquiera pertenece a la UE”.

Fiscal Horrach: “Me parece correcta, otra cosa es que la comparta”

El fiscal Anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, tras conocer que el tribunal del ‘caso Nóos’ mantiene libertad provisional para el ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su ex socio, Diego Torres, ha señalado que le parece que esta decisión está tomada desde un punto de vista “correcto”, pero, ha añadido, “otra cosa es que lo comparta”.

Ante los medios de comunicación, cerca de la Fiscalía de Baleares, ha dicho que el tribunal tenía “varias opciones” y ha entendido que “no existe riesgo de que se sustraigan de la acción de la justicia” ya que han comparecido ante el tribunal y “se prevé que sigan estando a disposición del tribunal”. “Por lo tanto, desde este punto de vista me parece correcto, otra cosa es que lo comparta”, ha señalado.

Sobre que Torres no pueda salir de España y Urdangarin pueda viajar, previo aviso, Horrach ha dicho que las “circunstancias son diferentes” y ha precisado también que ha pedido una fianza más elevada para el ex duque porque “se tienen que valorar las circunstancias económicas de cada uno, tal como dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal” y, en este sentido, entiende que la de “Urdangarin es mayor que la de Torres”.

La defensa de la Infanta lo ve todo ‘absolutamente normal’

El abogado de la Infanta Cristina Pau Molins ha considerado “absolutamente normal” que la Audiencia de Palma haya dejado este jueves a Iñaki Urdangarin en libertad provisional sin fianza rechazando la petición de la Fiscalía.

En declaraciones a las puertas del bufete, Molins ha admitido que “lógicamente es un alivio” para la Infanta, ya que como medidas cautelares solo se le impone la obligación de comparecer el día 1 de cada mes ante la autoridad judicial de su país de residencia (Suiza) y se rechaza la fianza de 200.000 euros.

Ha explicado que su defendida estaba tranquila, pendiente de la decisión y ha hecho hincapié en que, en cualquier caso, “la decisión de hoy no afecta para nada a la defensa de la Infanta”.

Ha subrayado que el fiscal ha ido rebajando sus pretensiones en los últimos días, porque a su entender debía pensar que serían rechazadas por la Audiencia, y ha sentenciado: “Los hechos nos han vuelto a dar la razón, no había motivos para estas medidas cautelares”.

Ha considerado que esta decisión entra dentro de “la más estricta normalidad” ya que la sentencia no es firme y las defensas ya han anunciado que presentarán recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Ha recordado que, si solo recurren las defensas, el Supremo solo podrá reducir la pena o absolver, y que de momento no le consta que la Fiscalía vaya a recurrir.

Las Reglas del Juego

Sobre las posibles críticas, Pau Molins ha puntualizado: “Si nos hemos autoimpuesto unas reglas del juego, y el poder judicial es un poder independiente, habrá que respetar las decisiones de los tribunales, cuando a uno le gustan o cuando no le gustan”.

Respecto a la Infanta, ha indicado que solo Manos Limpias, que ejerce de acusación popular, puede recurrir la absolución, y que si no lo hace en el plazo previsto, esta decisión será firme.

Ha indicado que Manos Limpias continúa comparecida en el procedimiento pese a la renuncia de su abogada, Virginia López Negrete, decisión que trasladó a través de un “extraño escrito” en el que justificaba su decisión en que no se entendía con su cliente.

“Sí que se entendían cuando podía salir en la televisión a poner a caldo a la Infanta”, ha criticado, además de considerar que se trata solo de una maniobra para eludir el pago de las costas judiciales, según Pau Molins.