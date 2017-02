El exedil de El Pi en Andratx, Jonás Palomo, que ayer era suspendido cautelarmente de militancia, no recurrirá la decisión de su partido. Y, no lo hará porque: “Espero que muy pronto la Fiscalía cierre el caso”. En alusión al sumario que investiga si hubo, o no, presuntas irregularidades al contratar dos empresas mientras era concejal de Vías y Obras.

De hecho, fue a raíz de estas presuntas malversaciones, que de confirmarse, ascenderían a 30.000 euros, que el alcalde de Andratx, Jaume Porsell, decidió destituirle y llevar el caso a Fiscalía. Porsell (PP) gobierna en coalición con el Pi, que tras expulsar cautelarmente a Palomo ha dejado el pacto de gobierno en minoría.

Asimismo, Palomo confía en que, una vez cerrado el caso, el Pi le readmita, porque “no hay nada”. Así lo ha explicado en declaraciones a Mallorca Confidencial.