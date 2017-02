Bauzá inaugura su campaña con Aguiló porque ‘la unión hace la fuerza’

José Ramón Bauzá, aspirante a la presidencia del Partido Popular, ha apelado este viernes a ‘la unidad’ en su primer acto de campaña con la exdiputada del PP, Aina Aguió, celebrado en la sede del partido de Manacor.

Bauzá ha insistido en el ‘carácter transversal’ de su candidatura, ‘la única que ha sumado apoyos’. Ha asegurado que integrará a los miembros de las otras candidaturas tras el congreso regional que se celebrará los días 25 y 26 de marzo.

“Yo sí integraré, ya lo hice con Carlos Delgado y lo haré ahora, porque no quiero un partido fracturado. Otros dicen que no, que van por libre. Solo con la integración mantendremos un PP fuerte y unido que sea una alternativa real para volver a gobernar las Islas”, ha manifestado.

En este sentido, Bauzá ha criticado que Company haya manifestado que no integrará, lo que para él, significa “renunciar a gobernar”.

Al respecto, Aguiló ha afirmado que la única forma de hacer al PP “el partido grande y fuerte que debe ser”, es mediante la “proximidad”, la “unión” y “trabajando junto a los afiliados”.

“He sido diputada y ocupaba poco la silla porque quería y quiero estar con el afiliado. Esto os lo dirán todos, si bien nosotros no aparecemos solo para pedir el voto, yo nunca lo he hecho. Es un trabajo conjunto y continuado. No os dejaremos solos”, ha añadido.

Por otra parte Bauzá ha defendido de nuevo el modelo democrático del próximo congreso basado en un afiliado, un voto.

También ha recordado los sucesos violentos que acontecieron en Manacor en mayo de 2012, cuando una cacerolada de protesta le esperó frente a la sede del PP de Manacor, y que acabó con un policía herido.

A este respecto, ha manifestado: “¿Os parece que yo era prepotente y que iba provocando a la gente como ahora dicen algunos? ¿Sabéis por qué llevaba escolta, por qué me acompañaba la Guardia Civil?…”

“Porque tenía un compromiso que cumplir, que era el de todos, el del partido, el compromiso que emanaba de las bases. En nuestro programa teníamos que defender la libertad en la educación”, ha proseguido, “Si nos amedrentamos y no defendemos lo acordado, lo que son nuestros principios, ¿qué haremos, quedar bien con todo el mundo y perder nuestra ideología?”, ha finalizado.