Miralles: “El borrador de ley criminaliza el alquiler turístico”

Joan Miralles (Montuiri, 1976) es desde el pasado martes el nuevo presidente de Aptur Baleares, la Asociación que defiende a los propietarios de Viviendas y Apartamentos de Alquiler Vacacional. Con la Ley de Alquiler Turístico en plena tramitación y un verano por delante que volverá a batir registros de ocupación, Miralles asume el reto de trasladar al conjunto de la sociedad las bondades de una actividad económica que según subraya “ha venido para quedarse”.

– ¿Qué sensaciones tiene tras casi una semana en el cargo?

Las de que tenemos muchos apoyos, muestras de ánimo que nos han llegado al equipo desde muchos puntos, y con la responsabilidad de cumplir con las expectativas que hemos generado ante los socios.

– ¿Llegará a tiempo la nueva junta de negociar la aplicación de algunas de las 300 alegaciones que le han llovido al Borrador de Ley?

Sí, entre otras cosas porque algunas de esas alegaciones las han redactado miembros de la actual Junta Directiva, ya que no existe una ruptura en este sentido entre el anterior equipo y el actual. Además, ya hemos mantenido algunos encuentros antes incluso de la asamblea celebrada el martes. Lo importante es que la tramitación parlamentaria empieza ahora y será un largo camino que esperamos recorrer hasta conseguir un cambio en varios puntos de la norma, que presenta defectos de fondo y de forma y que, en cierta medida, criminaliza la actividad del alquiler vacacional.

– ¿Opina usted, como el presidente de Fevitur, que se trata de una prohibición encubierta?

Lo que está claro es que con la ley actual muchas casas seguirán en el limbo o directamente no se podrán comercializar. Así que cuanto menos se trata de un borrador de ley injusto desde nuestro punto de vista.

– Propietarios y gran parte del tejido económico de las Islas está a favor de esta modalidad turística, pero más de 130 entidades, muchas vecinales, han mostrado su oposición. ¿Cómo les quieren convencer de las bondades del alquiler vacacional?

Visualizando el impacto económico no solo sobre el propietario sino sobre el conjunto de la economía: comercios, restaurantes, taxistas, albañiles, electricistas… nos beneficiamos todos, también a través de la vía impositiva.

– ¿Y cómo se consigue la conciliación entre alquiler turístico y vivienda plurifamiliar, que ha sido el gran lastre en la imagen del alquiler vacacional?

En mi opinión lo que más daño nos ha hecho en este aspecto es en realidad el precio del alquiler no vacacional. Por eso desde Aptur Baleares defendemos una política seria de vivienda social; los ingresos que generemos a las arcas públicas vía fiscalidad pueden ayudar en este sentido. Y hay más factores de los que no se hablan: hay mucha inversión extranjera que compra casas en Mallotca, y un parque enorme de casas vacías. Busquemos políticas que favorezcan el acceso a la vivienda, consigamos abrir esas viviendas desocupadas, especialmente en los pueblos, tratemos de que los arrendadores “tradicionales” puedan alquilar sin tener que pasar pena,… hay mucho que hacer contra el alza de los precios.



– Dice Álvaro Middelmann que los propios hoteleros se benefician del alquiler turístico por la bajada en el precio del billete de avión como consecuencia del incremento de la demanda. ¿La convivencia entre ambas modalidades es imposible?

No somos nosotros los que estamos enfadados con ellos, sino ellos con nosotros. Nunca desde Aptur Baleares se han hecho declaraciones contrarias a un sector que ha contribuido a la riqueza de esta tierra.

– ¿Se tenderán puentes con ellos en esta nueva etapa de la Asociación?

Con ellos y con todos, por supuesto.

– Pero los hoteleros son el principal lobby opuesto al crecimiento del alquiler vacacional, ¿no?

Yo creo que con el actual Govern tiene mucha más fuerza el GOB que los hoteleros, y de largo además. Pero respecto a los hoteleros, es un disparate que los dos principales agentes impulsores del sector turístico de las Islas vayan por separado y de manera a veces enfrentada. Antes o después deberemos trabajar de forma conjunta, también con la administración pública y la ciudadanía para caminar hacia un modelo sostenible.

– ¿Teme el presidente de Aptur Baleares que este próximo verano se vuelva a demonizar al alquiler turístico por la ya anunciada saturación de turistas?

Tendremos que trabajar entre todos para que no se dé esta sensación, pero también queremos poner el énfasis en convertir lo que algunos entienden como un problema en una oportunidad. Y desde Aptur siempre estaremos dispuestos a buscar soluciones.