Homs, ante el Tribunal Supremo por la consulta del 9N

El diputado del PDeCAT Francesc Homs está siendo juzgado por el Supremo, debido a su condición de aforado. Y, lo está siendo por presunta prevaricación y desobediencia al celebrarse la consulta del 9N.

El exconseller de Presidencia de la Generalitat ha llegado sobre las 9:40 al Supremo acompañado por centenares de personas. Muchos de ellos llevaban carteles con consignas en inglés, como ‘Love democracy’, ‘Votar es democracia’, ‘Somos una nación, seremos un Estado’ y urnas de cartón con la leyenda ‘I want to be free’.Además, coreaban que “habrá independencia”.

Asimismo, Homs también ha recibido el calor de sus compañeros de partido, entre ellos Artur Mas; la portavoz del Govern, Neus Munté; el portavoz parlamentario de Junts pel Sí, Jordi Turull y otros como el diputado de ERC Gabriel Rufián.

