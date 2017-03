Prohibida cautelarmente la circulación del autobús de ‘Hazte Oír’

El autobús de ‘Hazte Oír’ no podrá volver a circular hasta que no retire su mensaje contra la transexualidad. Un mensaje que rezaba así: “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre,. Si eres mujer, seguirás siéndolo”.

Esa ha sido la medida cautelar interpuesta por el Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid. Y es que, el magistrado entiende que su mensaje “no se limita a exponer” el ideario del colectivo, sino que se dirige a personas con una orientación sexual “distinta” para lesionar su “dignidad”.

Sin embargo, Hazte Oír puede recurrir la sentencia.

VALORES EN BALEARES DEFIENDE A HAZTE OÍR

Tras conocer la sentencia, Mallorca Confidencial se ha puesto en contacto con el presidente del movimiento ciudadano “Valores en Baleares”. Es decir, con Juan José Tenorio, quien ha defendido la campaña de Hazte Oír y ha pedido que el bus venga a Palma.

Así, preguntado por la sentencia, Tenorio ha dicho que “evidentemente la justicia hace su camino, pero al final nos dará la razón, porque solo se está ejerciendo el derecho a la libertad de expresión”.

Además, Tenorio ha señalado que “a ellos (Hazte Oír) enseguida se les ha paralizado”. Mientras que, al drag que desfiló vestido de virgen en Tenerife “pareciera que hay que echarle cohetes”, ha dicho. De este modo, ha querido mostrar que no se mide igual la libertad de expresión en uno u otro sentido.