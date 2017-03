Ya estamos en marzo y van venciendo los plazos que acercan al Congreso Regional del PP. Concretamente, este viernes finaliza el período para presentar las candidaturas a presidir el partido.

Y, al cierre del plazo solo se han presentado dos candidatos. Por un lado, Biel Company, quien ha presentado más de 2.000 avales. Mientras que, por otro, está José Ramón Bauzá, quien ha presentado 1.100 avales, tras integrar a la precandidata Aina Maria Aguiló y a una parte de la precandidatura de Jaume Bauça, aunque este se ha ido con su rival.

Ambos, aunque rivales, abogan por la unidad. Sin embargo, parece que Company no se cree a Bauzá, ni a los que le apoyan. Así, en relación a las palabras de Jordi Horrach, exmiembro de la precandidatura de Jaume Bauçà, quien ha criticado que “en la sede del PP balear no ven que se esté haciendo la política dentro del Parlament que se aprobó en el último congreso regional”, Company ha defendido que es “un error” presentar una candidatura alternativa al propio partido y ha destacado que la suya es “una candidatura de todo el PP, un proyecto no excluyente”.

Es más, Company ha asegurado que si gana el próximo 26 de marzo, tienen que ir “todos juntos”. Algo en lo que si parece coincidir con Bauzá, quien de resultar vencedor también integraría a sus ahora rivales.

Así, al menos, se han pronunciado ambos, veremos a ver qué pasa a partir de que finalice el Congreso Regional. Lo que está claro es que, el presidente en funciones, Miquel Vidal, no ha logrado su objetivo de que hubiera una candidatura única.