El empresario mallorquín, Tolo Cursach, ya ha llegado a los juzgados de Via Alemania, donde espera prestar declaración. Y, no ha llegado solo, si no que lo ha hecho en compañía de sus dos empresarios, también detenidos. Los tres -Cursach, Bartomeu Sbert y Antoni Bergas- fueron detenidos el martes en una operación en la Playa de Palma.

Entre los delitos que se les imputarán no están ni el tráfico de estupefacientes ni la explotación de menores, según han informado fuentes policiales. Aunque, dado que el caso se encuentra bajo secreto de sumario, habrá que esperar a ver qué ocurre finalmente.