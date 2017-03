Nadal bate a Nishioka y se mete de lleno en semifinales de Acapulco

El tenista español se metió en las semifinales del torneo de Acapulco (México), puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista dura, después de superar este jueves a un luchador japonés Yoshito Nishioka en dos sets por 7-6(2), 6-3.

El manacorí, segundo cabeza de serie, mantuvo su racha de invicto en el evento mexicano, aunque tuvo que trabajarse su decimotercera victoria consecutiva para plantarse en la penúltima ronda donde se medirá al croata Marin Cilic, descansado tras pasar sin jugar por el abandono del estadounidense Steve Johnson.

Nishioka decidió forzar al máximo al balear, que no encontró la finura de su ‘drive’ hasta la ‘muerte súbita’ y que incluso se vio en una situación hasta ahora inédita cuando estuvo en el primer parcial con ‘break’ abajo.

El japonés fue el primero en romper el servicio en todo el torneo de Nadal, que no se puso nervioso y esperó su oportunidad. Esta llegó en el octavo juego cuando el asiático no aprovechó un 40-15 y perdió la oportunidad de tener saque para cerrar un set que se marchó finalmente a la ‘muerte súbita’ donde el exnúmero uno del mundo encontró sus mejores golpes.

La pérdida del parcial no afectó a la moral de Nishioka, que replicó con otra rotura tempranera. Nadal ‘despertó’ y endosó cuatro juegos seguidos a su rival para coger la iniciativa en la manga y meterse en las semifinales sin más problemas.

“Siempre hay partidos mejores y peores, lo básico es mantenerte bien mentalmente y saber ganar cuando no juegas tan bien; y si bien es cierto que no jugué tan bien hay que decir que él cometió pocos errores, es rapidísimo y venía con confianza, por lo que considero que es una buena victoria”, subrayó Nadal tras el partido.

Nadal reconoció que el no haber jugado ni haber visto a Nishioka “siempre te puede sorprender un poquito, pero no a nivel de esperar que juegue peor”. “Cuando salgo a la pista respeto a todos los rivales, pero sí me sorprendió un poquito su juego, sobre todo su solidez, sus pocos errores”, admitió.

“También hacía mucho viento, había humedad y en momentos del primer set y al comienzo del segundo me costó elegir bien los momentos en los que tenía que buscar el tiro ganador, a veces lo hice muy rápido otros más tarde. Pero desde el 2-0 del segundo set lo hice mejor”, sentenció.