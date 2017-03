Olaizola: “Será un partido difícil, pero sólo pienso en ganar”

El próximo domingo el Mallorca se la juega contra el UCAM Murcia, y todo lo que no sea ganar, es malo. Javier Olaizola sabe de la importancia del partido y asegura que “sólo piensa en ganar”.

El partido ante el Tenerife fue muy duro, “he pasado una semana muy jodida, lo he pasado muy mal por no encontrar explicación al cambio que hizo el equipo en la segunda parte. Sentí impotencia”. Y es que el conjunto balear fue un equipo completamente distinto en la segunda parte respecto a la primera. Tan grande fue el cambio que aún no se han encontrado explicaciones: “ni yo ni los jugadores sabemos qué pasó. Hay que seguir analizando la segunda parte ante el Tenerife para conseguir mejorar”, añade el entrenador del Mallorca.

El entrenador del UCAM Murcia, Francisco Rodríguez, ha indicado que el Mallorca es uno de los mejores equipos de Segunda División. “La única manera de salir de esta situación es seguir creyendo, tenemos que ser fuertes mentalmente”, indica Olaizola. Esto último, la parte psicológica, es algo que los jugadores tienen que mejorar, ya que fue uno de los motivos que obligó a perder el partido ante el Tenerife.

Para el domingo Olaizola podrá contar con Brandon, o al menos eso dice el jugador mallorquín. Sin embargo, el míster dice que aún no está al 100%: “Brandon sigue teniendo molestias en el pie, él dice que está para jugar, pero lo decidiremos el domingo”. Culio, que ya reapareció ante el Girona pero fue expulsado, sí que está a plena disposición: “es un gran futbolista que nos da carácter y eso nos da garantía para manejar el tempo del partido”.

La asignatura pendiente de este Mallorca son los desplazamientos fuera de la isla -sólo ha ganado en casa del Córdoba en lo que llevamos de liga-. Por ello, “ganar fuera de casa supondría un golpe de moral para el equipo muy importante”, comenta el míster vasco.