El PP desautoriza los debates mediáticos entre Bauzá y Company

La dirección del PP balear ha decidido este viernes no autorizar los debates en medios de comunicación entre los dos candidatos a la presidencia del partido, José Ramón Bauzá y Biel Company.

Así lo ha anunciado el presidente del comité organizador para el Congreso regional, Mauricio Rovira, durante una rueda de prensa en la que ha proclamado las candidaturas de Bauzá, que ha presentado 1.045 firmas, y de Company, que ha presentado 1.849.

Después de recibir varias peticiones de medios de comunicación, la dirección regional del PP ha decidido no autorizar los debates de los candidatos ya que, si bien ni Company ni Bauzá han expresado oposición a un debate, “es un proceso interno” y no “que afecte a todos los ciudadanos de Baleares”, ello sin perjuicio de que individualmente puedan hacer apariciones en medios.

En esta línea, Rovira ha asegurado que la dirección “no va a interferir en las campañas electorales y su presentación de programas” pero no le parece “adecuado” que participen en un debate entre los dos.

Asimismo, como presidente de la comisión organizadora Rovira ha rechazado hacer una valoración política acerca de que haya dos candidatos, puesto que “mientras cumplan los requisitos nos parece correcto”.

No obstante, sí ha indicado que “es un procedimiento abierto a todos los afiliados”, que “el PP funciona de una forma democrática” y que “en Baleares el procedimiento es asambleario, por lo tanto, cuanta más participación haya, mejor”.

AVALES

El comité ha comprobado que tanto Company como Bauzá cuentan con el número de avales válidos mínimos (90) para ser candidato, si bien debe revisar los casi 3.000 avales totales puesto que quien haya aportado más elegirá si interviene en primer o segundo lugar en la presentación de la candidatura durante el Congreso, el 25 y 26 de marzo.

En este sentido, Rovira ha avanzado que ya se han detectado casos de firmas o datos difíciles de leer por su caligrafía, firmas duplicadas en la misma candidatura o en las dos -no se puede avalar a los dos candidatos-, o afiliados que no están al corriente de todas sus cuotas o que no llevan suficiente tiempo afiliados y por tanto no pueden avalar.

Con todo, el PP confía en poder dar la cifra definitiva de avales el próximo lunes y ya ha dado por comenzada, oficialmente, la campaña electoral interna hasta la fecha del Congreso.

Por otra parte, la comisión organizadora también ha acordado publicar el próximo martes en la página web del PP las cuatro ponencias para el Congreso, así como el modelo para presentar enmiendas, que pueden realizarse hasta el día 17.

Otros acuerdos tienen que ver con los impresos para mesas electorales, detalles de las votaciones o la designación de interventores.