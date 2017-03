“Lucharemos a muerte para que gane Pedro Sánchez”

Los ‘sanchistas’ no aflojan. Abandonados por Francina Armengol tras la irrupción en escena de Patxi López, la Plataforma Balear de Apoyo a Pedro Sánchez se presenta oficialmente este sábado, para reivindicar su “no” rotundo a las políticas del Partido Popular y su inquebrantable adhesión al destituido (y de nuevo aspirante) Secretario General del Partido Socialista. Al frente, la regidora del PSIB por Bunyola Sandra Llop, que asume el reto de derrotar al propio López y a Susana Díaz en unas primarias que se prometen fratricidas.

¿Cuántos militantes isleños se han sumado ya la Plataforma?

La cantidad es difícil de decir porque cada día se van sumando nuevos militantes. Pero en pocos días hemos conseguido más de 400 apoyos.

¿Es para vosotros una cifra significativa?

Sin duda, teniendo en cuenta que en el conjunto de las Islas somos unos 2000 militantes, y que estos 400 apoyos los hemos sumado desde el día 11. Estoy segura de que el número todavía tiene que aumentar mucho más.

¿Diría Sandra Llop que la Baleares socialista es ‘sanchista’?

No sé si puedo decir eso, pero lo que es indudable es que somos muchos los que estamos con él.

¿Y por qué Pedro Sánchez y no cualquier otro candidato a liderar el Partido?

Por muchos motivos: por su coherencia, su socialismo, su credibilidad,… porque Pedro Sánchez ha sido el único que se ha mantenido fiel a la palabra dada hasta el final y con todas las consecuencias. Y eso en sí mismo ya tiene mucho valor. No se debe nunca olvidar que a Sánchez lo eligió la militancia del PSOE, no fue puesto a dedo. Y su proyecto es el de llevar el PSOE a la izquierda, de donde nunca debería haber salido.

…Aunque fue el PSOE de Pedro Sánchez el que sin ir más lejos pactó con Ciudadanos…

En aquel momento se buscaban acuerdos de gobernabilidad, y se intentó con Ciudadanos como también se intentó hacer con Podemos, sólo que los morados no quisieron participar ni escuchar.

¿Se sienten traicionados por Francina Armengol?

Estamos orgullosos del trabajo que Armengol hizo en favor de Pedro Sánchez. El porqué ha cambiado de opinión respecto a sus preferencias ya habría que preguntárselo a ella, sus motivos tendrá. Para nosotros cualquier opinión y cualquier opción de candidato merecen el mismo respeto; que la gente elija a quien considere mejor. Nosotros en la Plataforma nos mantenemos fieles a Sánchez porque es el que vemos más capaz de recuperar para el Partido los verdaderos valores de la izquierda.

¿Con Pedro Sánchez el PSOE estará más cerca de Podemos?

Estaremos cerca de lo que sea mejor para España, sin mirar tanto las siglas y sí más las ideas.

Pero no fue esa la actitud de Pedro Sánchez cuando se encajonó en el “no es no” al PP sin haberse sentado con ellos, como después sí hicieron desde Ciudadanos.

El “no” era más que a unas siglas a unas políticas de recortes en sanidad, en dependencia o en educación. No se pueden pactar proyectos que supongan el más mínimo retroceso.

¿El triunfo de cualquier diferente a Patxi López no puede reabrir heridas y acelerar el cisma en el seno del PSOE?

Los candidatos deben luchar por defender sus proyectos en las primarias, sabiendo que gane quien ganar, al día siguiente estaremos todos los militantes con él, como ya se ha demostrado en anteriores ocasiones. Nosotros, por supuesto, tenemos la esperanza de que gane nuestro candidato. Y vamos a luchar a muerte para que gane Pedro Sánchez las primarias, al margen de cuál sea el rival que tenga enfrente en las elecciones.