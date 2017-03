Un individuo con un cuchillo atraca un comercio de Pòrtol y se lleva 300€

Esta tarde, sobre las 16:15, ha tenido lugar un atraco a mano armada con un cuchillo en el Forn de Ca Na Irene situado el Carrer Major 131 de Pòrtol, según informa diariodemarratxi.com.

El incidente ha sucedido cuando un individuo, tras haber pedido 3 consumiciones, ha sacado un cuchillo con el que ha amenazado a la dependienta instándole a entregar el dinero de la caja registradora, petición a la que la dependienta, con buena lógica, no se ha opuesto. La recaudación robada ha ascendido a unos 300€.

El hombre de mediana edad, ha sido descrito con “cara de boxeador” y un tatuaje de un corazón en uno de sus brazos, “ha huido con un coche pequeño de color claro”

Norberto, propietario de la panadería, y con el que hemos podido hablar, nos ha comentado que todo fue rapidísimo, “el individuo tenía el coche aparcado sobre la acera cerca de la puerta, y después de pedir y consumir 3 copas, sucedió todo. Yo no me di cuenta ya que en estos momentos me encontraba en la trastienda”. El hecho de permanecer en el local tomando consumiciones tiempo antes del atraco hace pensar que ha esperado a que dependienta se quedara sola.

El propietario nos ha animado a que publiquemos el suceso “así los demás comercios estarán en alerta, últimamente sufrimos bastante inseguridad”

Al lugar de los hechos han acudido varias unidades de la Policía Local de Marratxí y una patrulla de la Guardia Civil que es la que se ha hecho cargo de la investigación.