La tendencia de voto daría la presidencia del PP Balear a Company

Todo hace pronosticar que de encontrarnos en el archipiélago canario Biel Company sería sin ningún tipo de duda el próximo presidente del Partido Popular de la comunidad.

En el último Congreso Nacional del partido, se estableció un nuevo sistema de primarias consistente en una votación a doble vuelta. En la primera, los militantes previamente inscritos, pueden votar al candidato que deseen. Hecha la primera criba, serán los compromisarios quienes elegirán al candidato.

En la primera votación, ya podría haber un presidente electo siempre que se reúna uno de los siguientes requisitos: obtener el 50% de los votos a favor, conseguir una diferencia de 15 puntos con el segundo más votado o, bien, ganar en la mitad de las circunscripciones.

Este sería el caso del candidato Company ya que el poder de reunión de los avales hace prever que en la primera votación conseguiría, al menos, uno de los dos primeros requisitos.

Además, a todo ello, cabría añadir que José Ramón Bauzá de no haber unido su candidatura con Aina Aguiló no podría optar a la presidencia ya que no habría conseguido los 90 avales, de afiliados al corriente de pago, requeridos.

Aún así, aquí, en Baleares, se mantendrá el sistema de ‘un militante, un voto’ y, por tanto, se jugarán la presidencia a una votación.