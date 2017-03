“Bauzá erosiona el PP porque se siente perdedor”

“Quien desde dentro del PP nos acusa de ser nacionalistas demuestra su pobreza intelectual”

“A Bauzá no le importa dañar el partido con tal de arañar algún voto”

“Es deplorable y triste (que Bauzá) se presente como constitucionalista”

Biel Company parece estar más cerca de hacerse con las riendas del PP balear. El ex-conseller Agricultura ha “barrido” en avales a quien su rival en el Congreso Regional del partido que tendrá lugar el 26 de marzo, José Ramón Bauzá. Pero el enfrentamiento entre ambos sigue en todo lo alto, como queda claro en esta entrevista concedida este lunes a Mallorca Confidencial.

Tras el recuento definitivo de avales, se anuncia victoria por goleada de su candidatura frente a la de José Ramón Bauzá. ¿La victoria está desde ayer más cerca?

Está claro que eso es un síntoma, pero lo que va a decir todo será el congreso del día 26. Nosotros estamos trabajando a tope y recibiendo cada vez a más gente que se suma a nuestro proyecto. Y lo hacemos sin aspavientos, reunión a reunión, afiliado a afiliado. Y sin hacer según qué rollos en medios de comunicación.

¿Habrá debate de candidatos?

Estoy sorprendido porque he leído que se pedía un debate cerrado para los afiliados, y mi pregunta es: ¿qué es entonces el congreso? ¿O es que se quiere fomentar la división y el lío dentro del propio partido? Si se trata de eso, es una estrategia errónea, equivocada, y que no se debería practicar. Si es lo otro no entiendo qué se está pidiendo, porque en quince días llega el congreso.

¿Pero debate sí o no?

Yo nunca me he negado a los debates, pero creo que se deben seguir las directrices del partido, algo que yo siempre he hecho. Ya lo hicimos coincidiendo con la presentación de candidaturas, mientras otra gente salía sin ton ni son a decir que se presentaban.



Entonces, si ambos están de acuerdo, parece absurdo que sea la dirección del partido la que se oponga:

Tenemos casos que demuestran que a veces hay que ir con cuidado, y cuando te dan según qué explicación yo también lo entiendo.

¿Y cuál es esa explicación?

Pues basta poner un ejemplo, el de Podemos. ¿Os ha gustado? A los medios de comunicación sí, porque da mucho juego, pero para Podemos, ¿ha sido bueno?

Susana Díaz y Pedro Sánchez no han tenido ningún debate público y llevan meses con el partido quebrado:

Yo creo que hay cosas que se deben debatir donde toca, y no hacer espectáculos. Y llama la atención que alguien que se cree perdedor intente erosionar y dividir al partido. Es el problema de fondo que existe. Nos conocemos demasiado, y la historia es demasiado reciente para que se haya olvidado de ella. Hay que pensar en las formas de ejecución de unos y de otros, y solo recordando esto creo que es más que suficiente.

¿Y José Ramón Bauzá se siente perdedor?

No haría lo que está haciendo si no fuera así.

¿Llevaría a cabo quizás una estrategia más limpia?

Sin duda alguna. Sin duda alguna.

¿Cree usted que el ex-presidente no se ha encontrado con los apoyos que esperaba tener cuando dio el paso al frente?

No sé con lo que se ha encontrado… bueno sí lo sé, porque yo lo vivo cada día por lo que me cuentan y por lo que se dice. Y lo que está haciendo con el tema del debate… Pere Cerón, director de Informativos de la Ser, le reprochaba el otro día que él no quiso hacer debates ni tan solo con otras formaciones políticas. Entonces, ¿a qué viene ahora esto del debate? Está clarísimo: no le importa erosionar el Partido Popular con tal de intentar ver si puede arañar algo. Y eso es malo para el Partido Popular, y a mi me duele sinceramente. Estoy abierto a los debates, insisto, pero según qué cosas se ven venir de lejos, y se le ve el plumero en este caso.

¿Cree que el resto de formaciones están deseando la victoria de José Ramón Bauzá?

No lo sé, las encuestas marcan algo así, pero no estoy en estas batallitas, sino en conseguir la unidad dentro del partido y los apoyos para este proyecto. Y hacerlo de tal forma que al día siguiente podamos sumar entre todos, también los que no hayan apoyado estas candidatura.

¿Pero entiende que con Biel Company al frente se podrían recuperar votos perdidos hacia formaciones como el Pi?

La historia es muy reciente y sabemos dónde hemos perdido muchísimos votos. Se consiguieron dos cosas en las pasadas elecciones autonómicas: desactivar a nuestra gente, que ni fue a votar u optaron por otras siglas; y activar a la izquierda. Los dos efectos sumados nos han hecho pasar de 35 a 20 diputados. ¿Qué tenemos que hacer? Reconducir, actuar de otra forma, evitar la prepotencia, volver a ser un partido de ‘seny’, humilde, sencillo, cercano a la gente, que más que hablar de estar con las bases esté con las bases. Y no con algunos sino con todos.

Usted ha conseguido apoyos aparentemente inesperados como los de José Manuel Ruiz o Toni Gómez, pero esto es política y las chaquetas cambian rápido, ¿no?

Yo intento poner sobre la mesa un equipo y un proyecto, y hay que ir sumando gente. Yo no soy como otros del ‘mando y ordeno’, algo que debería haber pasado a la historia para volver a recuperar gente que pueda liderar y tirar adelante el Partido Popular. Debemos hacerlo desde los más jóvenes hasta los veteranos, que fueron ninguneados duarnte los últimos años.

Dice Bauzá que si ganara no habría purga. ¿Biel Company le cree?

Nos conocemos, y nuestra trayectoria nos acompaña, no solo la fuerza. Los hechos son demasiado recientes.

Y eso significa…

No lo sé, debería ganar el congreso y dependería de él, pero no se trata solo de que quiera. También tendría que contar con la gente del parido, y algunos están muy escamados aún.

De momento, les acusan de ser nacionalistas y catalanistas:

Quien me acuse de eso o incluso de independentismo, es que ha perdido la chaveta. Porque hasta aquí podemos llegar. Usar estos argumentos define a quien los utiliza. Están dispuestos a cualquier cosa con tal de arañar votos, pero resulta vergonzoso. Como quien dice que es constitucionalista intentando hacer ver que los demás no lo somos. Es deplorable y triste, muy triste. Estos son los mismos que luego hablan de integración. Me duele que digan mentiras, pero les define perfectamente a ellos y a su pobreza intelectual, así como la poca estima al Partido Popular. Es triste, la verdad.

¿El peor enemigo del PP para ganar las elecciones autonómicas de 2019 es el PP? ¿Se imagina a Bauzá votando a Company o viceversa?

En las elecciones votamos a los partidos, y allí es donde se demuestra si uno está para apoyar al partido o para chupar del partido. ¿Estamos aquí para aprovecharnos de unas siglas o para hacerlas más grandes? Si es así seguiremos apoyando todos al partido Popular, lo contrario no me entra en la cabeza. En nuestro proyecto están representadas todas las sensibilidades del partido.

¿Y Biel Company tenderá la mano a José Ramón Bauzá si le derrota en el Congreso Regional del PP?

Las personas van detrás de las sensibilidades. ¿O es que estamos hablando de cargos? ¿Es eso? Si alguien quiere abrir una brecha y que le den un cargo, que lo diga claramente. Yo no quiero ningún cargo, pero… ¿lo puede decir la otra parte?