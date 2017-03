Descontento por los resultados de la Conferencia de Presidentes

Los grupos parlamentarios han coincidido este martes, tras la comparecencia de Armengol para explicar los acuerdos alcanzados durante la Conferencia de Presidentes Autonómicos, en la falta de resultados obtenidos hasta el momento.

El líder de Podemos, Alberto Jarabo, ha señalado que de la reunión celebrada en el mes de enero se extrae “una elevada carga de insustancialidad y de poco sabor”.

“La fotografía es un tanto dramática de acuerdos, documentos y reuniones y ponencias que no se acaban de poner en marcha. Las soluciones son dudodas”, ha manifestado Jarabo.

En este sentido, el líder de Podemos ha incidido en que no les gustaría ser escépticos pero ha detallado que tienen “pocas razones para las esperanzas”.



DECEPCIÓN Y ESCEPTICISMO

En la misma línea, el coportavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, David Abril, ha defendido que “a pesar de los esfuerzos del Govern por buscar y recoger voces institucionales y agentes sociales no había esperanzas” puesto que desconfían del Gobierno “hasta que no sea real”.

“A la hora de fijarnos en los resultados pasamos del escepticismo a la decepción. Continuamos a la espera de resultados efectivos aunque del Gobierno de Rajoy no esperamos nada”, ha dicho.

Tanto Abril como el portavoz parlamentario de El PI-Proposta per les Illes, Jaume Font, han coincidido en asegurar que si el PP hubiera revalidado la mayoría absoluta no hubiera convocado la Conferencia.

Por su parte, la portavoz del PP en el Parlament, Margalida Prohens, ha defendido que todo lo que ha explicado este martes Armengol “ya se conocía” y ha asegurado que su actuación ha pasado “sin pena ni gloria”.

“Lo que importan son los resultados y aquí no tendremos ninguno. Se trata de una oportunidad perdida para ser la presidenta de todos y se ha conformado con ser la presidenta adjunta de Cataluña”, ha criticado.