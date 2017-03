La consellera Ruth Mateu no se arrepiente de su defensa de Valtonyc

La sentencia al rapero mallorquín Valtonyc, condenado por injuriar al Rey y enaltecimiento del terrorismo, llenaron las redes de comentarios. Y entre ellos el de la consellera de Cultura, Transparència i Esports, Ruth Mateu.

Un Estat on és castiga més escriure cançons (la llibertat d'expressió) que la corrupció, no és un estat democràtic! @valtonyc #Valtonyc pic.twitter.com/5fmb3sTfmC — Ruth Mateu (@PerLaLlibertat) February 22, 2017

Así que, en el Pleno de este martes, el diputado del grupo parlamentario popular Antonio Gómez le ha preguntado por él. En concreto, por “si cree en la separación real de poderes”, dado su comentario. “Acatar la sentencia no significa que estés de acuerdo con el fondo”, ha sido su respuesta. Y ha añadido, “sobre todo, cuando afecta a la libertad de expresión”.

Pero, Gómez no se ha achantado y ha seguido insistiendo en sus críticas a Mateu por “estar utilizando la libertad de expresión como punto de apoyo para atacar a todos los que no piensan como ustedes”, y le ha recordado que “la libertad de expresión no puede abarcarlo todo, porque tiene sus límites”.

Finalmente, Mateu ha dicho que seguirá “defendiendo la libertad de expresión en un contexto de crítica y de sátira”.