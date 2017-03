Veto del Gobierno para modificar el REB

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha lamentado que este martes en el Congreso de Diputados tanto PP como Ciudadanos han votado para asumir el veto del Gobierno a la tramitación parlamentaria de una iniciativa del Parlament para modificar el Régimen Especial de Baleares (REB).

En este sentido, Armengol ha asegurado que se trata de una “mala noticia” que va en contra de la proposición no de ley (PNL) aprobada por unanimidad en la Cámara balear.

“Somos una comunidad autónoma cansada de que les tomen el pelo. El golpe que nos han pegado hoy y el desprecio es muy fuerte pero espero que esto no nos quite ni el ánimo ni la fuerza. Seremos pequeños pero no nos callarán”, ha manifestado.

La iniciativa pedía mayores bonificaciones para los residentes en los precios del transporte marítimo y aéreo interinsular de viajeros con la aplicación de una tarifa máxima universal de 30 euros.

“El Gobierno ha defendido que es inasumible pagar la tarifa plana pero en cambio no lo es pagar a otras comunidades autónomas”, ha criticado la presidenta del Ejecutivo balear.

‘Traición’

Por su parte, el líder de Podemos, Alberto Jarabo, ha manifestado que “no es que el REB haya muerto sino que ha sido asesinado”. En este sentido, Jarabo ha asegurado que se trata de una “traición” por parte de Cs.

En respuesta, el portavoz de Cs en la Cámara balear, Xavier Pericay, ha pedido a Jarabo que se calme y que repase lo que quiere decir ‘traidor’.

“Si a mi me dices eso es porque he cometido alguna deslealtad pero en mi caso acabo de saber lo que ha ocurrido y difícilmente podía estar al corriente”, ha defendido.

El portavoz parlamentario de MÉS per Menorca, Nel Martí, ha precisado que le toca “pedir responsabilidades a los diputados del PP de Menorca por su traición en toda regla”.

“Es una auténtica vergüenza y un escándalo contra este Parlament. Era un tema de futuro de competitividad de los sectores”, ha manifestado Martí.

El portavoz del PI-Proposta per les Illes, Jaume Font, ha enfatizado que si todos los partidos se han juntado por la defensa de un tema, “todos tienen que estar juntos hasta el final”.

“Rajoy es un mentiroso y deja a la gente tirada como un pañuelo”, ha sentenciado Font.

Desde MÉS per Mallorca, el portavoz parlamentario, David Abril, ha reiterado que hasta que no haya gestos reales por parte del Estado se mantendrán en “escepticismo”.

Finalmente, el portavoz del PSIB en la Cámara balear, Andreu Alcover, ha lamentado que la portavoz del PP, Margalida Prohens, no haya dicho “ni una sola palabra” en su turno de respuesta sobre la decisión del Gobierno. “Un poco de decencia y de vergüenza no estaría nada mal”, ha sostenido.

PP: “No se puede tramitar la modificación”

La portavoz del PP en el Parlament, Margalida Prohens, ha explicado que mientras los Presupuestos General del Estado sigan prorrogados no se podrá tramitar la modificación del Régimen Especial de Baleares (REB).

Así lo ha comunicado Prohens en relación al rechazo de la Mesa del Congreso de los Diputados de la tramitación parlamentaria, que preveía, entre otras cosas, aumentar la subvención para el transporte entre islas.

“Desde el PP de Baleares seguimos defendiendo la modificación del REB para que haya una tarifa plana para los ciudadanos, pero es cierto, que con los presupuestos prorrogados no puede haber modificación de gastos o ingresos y esto supondría una modificación muy importante de los gastos”, ha defendido.

El partido ha recordado en un comunicado que el Gobierno, sin mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, se vio obligado a prorrogar los presupuestos de 2016 y ahora se encuentra “en pleno proceso de negociación para poder aprobar, por amplio consenso, unos nuevos PGE”.

En este sentido, Prohens ha pedido “responsabilidad” a todos los grupos para que se puedan aprobar los presupuestos. “No hay voluntad contraria a tramitar esta iniciativa en el Congreso por parte del PP, cuando haya presupuestos, se podrá tramitar esta propuesta”, ha manifestado.

Desde el PP también han apelado a la “lealtad institucional” de la presidenta del Govern, Francina Armengol, ya que su partido “se opone frontalmente a la aprobación de dichos presupuestos”.

“La no aprobación de los PGE tiene consecuencias negativas, y en este caso afectan a los ciudadanos de Baleares, y en ello, Armengol y el PSOE tienen su parte de responsabilidad al no estar por la labor de aprobar las cuestas estatales”, ha expuesto Prohens.

Igualmente, el PP ha explicado que valoran otras alternativas a la tarifa plana, “como podría ser el aumento del descuento de residentes hasta el 75 por ciento”.

“El PP siempre estará junto a los ciudadanos para defender el menor precio posible en los desplazamientos, buscando fórmulas reales y jurídicamente sostenibles para que paguen menos cuando sea necesaria coger el barco o el avión para salir de las Islas”, ha dicho.