Casi 2.000 personas esta mañana en la Fira de l’Ocupació

Un total de 1.945 asistentes y 3.975 currículos entregados han asistido este miércoles por la mañana a la segunda jornada matinal de la Fira de l’Ocupació de PalmaActiva, que tiene lugar en el Palma Arena.

Esta cifra se sumará a los más de 3.000 asistentes y los 8.500 currículos entregados ayer y a los que se entreguen durante el resto del día de hoy. Las 54 empresas que participan los dos días de feria ofrecen 500 puestos de trabajo para cubrir estos próximos meses.

La directora general de Trabajo del Ayuntamiento de Palma, Susana Rincón, ha señalado que los dos días la feria se ha desarrollado con “total normalidad y sin ninguna incidencia”.

“Estamos satisfechos de la buena acogida de la feria por parte de los ciudadanos y de las empresas; es un evento consolidado y lo más importante, muy útil”, ha aseverado.

Durante esta jornada matinal, se han desarrollado por primera vez en la feria selecciones grupales a cargo de la empresa SOM Hoteles, que han tenido muy buena acogida, según han explicado desde el Ayuntamiento.

Las empresas que participan en la feria esta mañana son Prosegur, Puro Group, Hiper Rent a Car, Logitravel, Lidl, Sampol, Bricomart, Melià Hotels, Unipost, Eroski, Lúdic Serveis Integrats, SOIB, BCN Languages, Eigop, Habitissimo, Som Hotels, Leroy Merlín e Ikea.

Las empresas de esta tarde de 15.00 horas a 18.30 horas son Prosegur, Puro Group, Hiper Rent a Car, Logitravel, Media Markt Fan Mallorca, Allsun Hotels, Bricomart, Melià Hotels, Unipost, Eroski, Norauto, Fundació per a la Formació i la Recerca, MD Medicus Medical Service Balear, Sa Torre Hilton, Hotetec, Roig Obres y On the Rocks Events.