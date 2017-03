Tirado: “Cursach es un asociado más de Acotur, sin permisividad ni vasallaje”

El presidente de ACOTUR, Pepe Tirado, habla para Mallorca Confidencial en referencia a las acusaciones vertidas sobre la entidad en el auto de acusación al Grupo Cursach. En el mismo se refiere que “varios empresarios han asegurado que la Asociación de Comerciantes y Empresas de Servicios Turísticos de Mallorca (Acotur) “se financia por el Grupo Cursach” y que cuando éste “quiere acosar a alguna empresa lo hace a través de Acotur”.

– ¿Podemos hablar de Acotur como una empresa ‘acosadora’?

– En absoluto. Nunca ha habido ni permisividad ni vasallaje. Siempre nos hemos movido dentro de la legalidad, es más, siempre hemos exigido que nuestros asociados se muevan en todo momento dentro de la legalidad. El Grupo Cursach es uno de nuestros asociados, es cierto, pero jamás ha tenido un trato de favor ni se le ha concedido ninguno. No hay sumisión, ni dependencia, ni tributo, ni subordinación.

– ¿Entonces de dónde salen las acusaciones hechas ante el juez?

– Son empresarios resentidos y dolidos por mi papel crítico frente a los escandalosos excesos en sus establecimientos, los organizadores de la famosa orgia del Mamading y los actos de sadomasoquismo que crearon miles y miles de portadas y videos en todo el mundo, un durísimo golpe a la imagen de Magalluf como destino turístico. Son cuatro empresarios de Magaluf financiados por el Grupo Cursach, los responsables del eslogan de ‘todo vale en Punta Ballena’, que ya fue duramente sancionado con un año de Clausura y 55.000€ de multa. Ahora, a río revuelto, van de santos y con falsas acusaciones. Esa ruina se la han creado ellos mismos con sus escándalos fuera de la ley.

– ¿Cómo lo ve el presidente de una asociación tan legendaria como Acotur?

– Pues estoy muy enfadado, muy dolido y muy afectado. Todo lo que dicen lo tendrán que acreditar. Acusaciones de este tipo ya las sufrimos en 2013, y fueron reputadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, y sobreseídas por falta de pruebas y fundamento. Nosotros nos financiamos, exclusivamente, de las cuotas de los socios y de subvenciones, porque somos una organización muy viva y con muchos frentes abiertos, que defiende los intereses generales de todo el sector de Pequeños y Medianos Empresarios Turísticos de toda Mallorca.

– ¿Se va a presentar Pepe Tirado delante del juez para corroborar estas declaraciones?

– Voluntariamente. De hecho ya hace dos días que he presentado una carta manuscrita, un escrito aclaratorio de mi puño y letra, en los juzgados, para ponernos, a la asociación y a mí como su representante, a disposición de lo que sea menester. Hay muchos frentes abiertos y nosotros podemos demostrar, sin lugar a dudas, que lo tenemos todo, absolutamente todo, debidamente acreditado. Soy muy crítico con todo lo que dañe la imagen del ocio en Calvià, por lo que en la carta ya he pedido que se investigue hasta las últimas consecuencias. Pongo toda mi confianza en manos de la Justicia.

– ¿Entonces no hay miedo a declarar, si el juez lo requiere?

– En absoluto. No me tienen que llamar porque ya me he ofrecido. Este es un momento en el que todos se suben al carro para quitarse las pulgas. Nosotros, Acotur, invitamos y abrimos puertas y cajones a la Justicia, que nos investiguen, no hay problema porque siempre nos hemos adaptado a la legalidad. O agua o café, pero para todos. Que actúen con el rigor necesario porque esta situación es intolerable e inadmisible.