Gijón: “Estoy contento porque hace cuatro meses que solicité la comparecencia”

El diputado del PP Álvaro Gijón ha asegurado este jueves que está “contento” de poder ir a declarar en calidad de investigado el próximo miércoles por el denominado ‘caso ORA’ pues “hace cuatro meses” que solicitó la comparecencia. “Quiero aclarar todas las dudas y ponerme a disposición del juez”, ha dicho.

En declaraciones a Europa Press, ha asegurado estar “completamente tranquilo”. “Soy inocente, no tengo conocimiento de ninguna trama, y no la hubiera consentido”, ha asegurado en relación a este caso que trata de esclarecer si durante la pasada legislatura él y el ex presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, habrían recibido una comisión estimada en 1,2 millones a repartir para que el concurso de la ORA se amañara.

Por otro lado, Gijón ha hecho hincapié en que se le están adjudicando cosas en las que “ni siquiera” ha participado. “Ni conozco al señor Cursach ni he tenido relación con él ni he hecho una petición para beneficiarle, ni a él ni a otro empresario”.

El ‘popular’ ha dicho esto después de que se haya hecho público el auto judicial que enviaba a prisión al empresario Bartolomé Cursach, en el que Gijón aparece citado por un testigo que asegura que fue él quien gestionó las paradas de taxi y bus frente a los locales de dicho empresario.

Respecto a esto, Gijón ha aseverado que, según varios testigos, Cursach, recibió “una serie de beneficios durante más de 30 años por parte de la Administración”. “En ese tiempo”, ha añadido, “han gobernado todos los partidos políticos”: “No es creíble que en los años en que el PP estaba en la oposición pudiéramos beneficiarle”.

“Lo que quiero es que cuanto antes se sepa la verdad y si hay culpables que paguen por ello”, ha dicho.



ACCIONES LEGALES

Cabe destacar que Gijón ya rechazó este miércoles haber beneficiado a Cursach, detenido también por este caso, durante la época en la que era regidor en el Ayuntamiento de Palma, en un comunicado en el que defendió su inocencia y dijo que emprendería acciones legales contra quienes le están “calumniando” e “injuriando”.

En concreto, Gijón ha sido citado a declarar en calidad de investigado por el juez de instrucción número 12, Manuel Penalva el miércoles 15 de marzo a las 11.00 horas por este caso.

Cabe recordar que ya había sido citado a declarar hacía dos semanas pero la cita se tuvo que aplazar porque su defensa no podía acudir por encontrarse fuera de Mallorca por motivos profesionales.