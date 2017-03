Imputados en Calvià por alquilar pisos ficticios a turistas

La Guardia Civil de Calvià ha imputado un supuesto delito de estafa continuada a una pareja -de nacionalidad polaca y 24 y 47 años- después de que creasen una inmobiliaria ficticia y virtual en la que ofrecían pisos de alquiler vacacional a turistas.

Según ha informado el Instituto Armado, los investigados se publicitaban a través de una red social y, cuando los clientes contactaban con ellos, les solicitaban el pago por adelantado.

No obstante, cuando los turistas llegaban a la Isla se encontraban que el piso alquilado no existía y no podían contactar con los arrendadores ni con la inmobiliaria, con lo que quedaban desamparados hasta que conseguían encontrar un alojamiento por sus propios medios.

Tras tener conocimiento a través de una denuncia, la Guardia Civil abrió una investigación en la que se localizó a los investigados y a una víctima más. Por el momento se han conseguido localizar a dos perjudicados de nacionalidad británica, siendo la cantidad estafada de alrededor de 5.00 euros.

La investigación continúa abierta y no se descarta la localización de más estafados.