El tema de los hijos es muy delicado. Los embarazos no deseados generan mucha polémica, pero los deseados hasta la saciedad y que no llegan, generan mucha frustración. La fertilidad de la mujer, de la pareja, ya no depende de ‘lo que Dios nos mande’, sino de la ciencia médica. Es la solución a miles de parejas que, cada año, alcanzan su deseo de ser padres.

El presidente de IVI, el profesor José Remohí, acompañado por el director de IVI Mallorca, el doctor Javier Marqueta, han presentado su proyecto empresarial para Baleares en el marco de una jornada de ponencias en el Auditori Es Baluard.

“Hace unos días anunciamos la fusión con el grupo americano RMANJ, convirtiéndonos en el mayor grupo de reproducción asistida del mundo, y hoy estamos en Mallorca presentando nuestro proyecto para Baleares liderado por el doctor Javier Marqueta, uno de los más prestigiosos especialistas en tratamientos de fertilidad”, apuntó José Remohí.

IVI Mallorca, centro de referencia en Baleares, ha traído al mundo a más de 4.000 bebés y en la última década, ha llevado a cabo más de 2.000 tratamientos reproductivos a pacientes procedentes de las Islas Baleares.

Marqueta destacó que “la presencia en Baleares de la empresa líder mundial en reproducción asistida supone, para los pacientes, la mayor calidad asistencial basada en la investigación continua. Un hecho que convierte Baleares en referente internacional”.

A nivel internacional, IVI Mallorca ha convertido a las Islas en referente internacional contando con que el 20% de sus pacientes son extranjeras. Las alemanas son las que lideran, seguidas de las suizas, inglesas y francesas.

El centro de Mallorca cuenta con unos 1.000 metros cuadrados construidos y realiza alrededor de unos 1.000 ciclos cada año. Cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 40 personas de alta experiencia dirigidos por la doctora Margarita Torres Vives y Ana Serra Perruchet.

El grupo IVI tiene presencia en las islas a través de la clínica de Mallorca y las sedes ubicadas en Ibiza, Menorca y Manacor, y atiende la demanda de tratamientos sin necesidad de desplazarse de las Islas.

El profesor Jose Remohí aseguró que “Baleares es muy importante para nosotros. Poner a disposición de los mallorquines nuestras clínicas, la innovación más galardonada, la atención al paciente sin precedentes, y los resultados clínicos insuperables es nuestra carta de presentación”.

Tecnología punta al servicio de la infertilidad

El Grupo IVI dispone de la tecnología más avanzada para los tratamientos de infertilidad, por lo que cuenta con una de las mejores tasas de embarazo del mundo que alcanza ya el 69% en los casos de donación de ovocitos y el 54% en fecundaciones in vitro con óvulos propios. Su tecnología puntera, sus constantes investigaciones y sus resultados clínicos sitúan a este grupo como líder en medicina reproductiva.

Referente Internacional

A las clínicas IVI acuden pacientes de 95 países diferentes del mundo. El 20% de los tratamientos de reproducción asistida se realizan a pacientes extranjeros que buscan en IVI una medicina reproductiva de calidad.

Sobre IVI – RMANJ

IVI nació en 1990 como la primera institución médica en España especializada íntegramente en reproducción humana. Desde entonces ha ayudado a nacer a más de 125.000 niños, gracias a la aplicación de las últimas tecnologías en Reproducción Asistida. A principios de 2017, IVI se fusionó con RMANJ, convirtiéndose en el mayor grupo de Reproducción Asistida del mundo. Actualmente cuenta con más de 70 clínicas en 13 países y es líder en medicina reproductiva.